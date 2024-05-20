主力牆風波｜屋宇署推宣傳片籲勿拆結構牆 最高罰100萬、監禁3年
撰文：黃祐樺
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將軍澳日出康城首都6座去年5月有單位違規拆走部份主力牆，惹來廣泛關注。屋宇署今日（20）推出一輯電視宣傳短片及電台宣傳聲帶，提醒市民未經屋宇署事先批准及同意而改動或拆除結構牆（俗稱「主力牆」），屬違例建築工程。
進行未經批准建築工程導致他人受傷 最高可罰100萬
屋宇署發言人指，如任何人明知而未經批准進行建築工程屬嚴重罪行，最高刑罰為罰款40萬元及監禁兩年。另外，如果有關工程進行的方式導致或相當可能導致任何人受傷或任何財產損毀的危險，即屬犯罪，一經定罪，可判罰款100萬元及監禁三年。
另外，如任何人無合理辯解而沒有遵從屋宇署發出的僭建物清拆令，亦屬犯罪，一經定罪，可處罰款20萬元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款2萬元。
屋宇署：市民可於屋宇署網上查閱批准圖則等紀錄
屋宇署亦提醒建築專業人士及承建商需詳細查看批准圖則及其他相關文件，以及檢視《建築物條例》的相關規定和需否先得到屋宇署的批准才進行有關工程，以確保佔用人及樓宇結構安全。
另市民在樓宇進行改動及加建工程前，亦可透過屋宇署網上「百樓圖網」系統，查閱批准圖則、相關的結構計算文件及小型工程紀錄，並可訂購副本。屋宇署又於6月20日、7月17日、8月14日舉辦「認識建築圖則的基本資料」簡介會，加強市民理解圖則上基本資料。
日出康城首都業主去年由裝修誤拆主力牆
將軍澳日出康城首都6座於去年5月有單位在裝修期間拆去部分主力牆，改建為主人房的房門。事件即事引起大眾熱議及關注。
據了解，單位業主為一名地產代理，於事件發生後雖然已即時安排單位進行臨時加固工程，惟滙豐、恒生、渣打、中銀香港當時網上銀行估價系統已無法為涉事單位進行估價。
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