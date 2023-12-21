買家無懼主力牆風波　585萬買康城首都6座兩房　原業主兩年輸球半

曾爆出「主力牆風波」的將軍澳日出康城首都6座，最新錄得錄蝕讓成交。首都6座低層RC室有兩房業主放盤半個月，即以585萬元蝕沽，持貨逾兩年轉手帳蝕155萬元離場。區內代理透露，上述單位新買家並未有因早前「主力牆風波」而感到擔心。



香港置業將軍澳首席分區董事劉浩勤表示，是次成交為將軍澳日出康城首都6座低層RC室，實用面積517平方呎，屬兩房間隔，座向東南，可望環保大道。原業主於本月初以650萬元叫價放售，放盤惟半個月以585萬元沽出，呎價11,315元，成交價創今年新低。

持貨逾兩年 帳蝕155萬

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為638萬元，而恒生估價則為569萬元。即最新成交價較估價低2.8%至8.8%。另參考同類成交單位同屬6座低層RC室，實用面積517平方呎，於今年11月初以650萬元沽，即是成交較近上月賣平65萬元。

據知，原業主於持貨2021年4月份以740萬元入市，持貨逾兩年，是次轉手帳面蝕讓155萬元，單位期內貶值21%。劉浩勤續指，屋苑本月暫錄4宗成交，目前約有132個放盤，叫價由630萬元起。