日出康城拆主力牆｜屋宇署向業主、承建商、室內設計師提六項檢控

去年將軍澳日出康城一個單位被揭發違規拆毁部分主力牆，改建為主人房的房門，引起社會討論，屋宇署其後命令業主還原單位。《香港01》查詢有關屋宇署有否提出檢控，署方今日回覆（24日）指，已完成調查，按照《建築物條例》條例，向有關單位業主、有關工程承建商和室內設計師提出合共六項檢控，有關聆訊定於明年2月展開。



▼5月30日 屋宇署指日出康城首都一個單位違規拆部份主力牆▼



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案件排期明年2月聆訊

去年將軍澳日出康城一個單位被揭發違規拆毁部分主力牆，改建為主人房的房門，引起社會討論，屋宇署其後評估認為樓宇整體結構無危險，惟不合標準，要求業主於15日內展開修復，30日內完成工程。

《香港01》查詢有關屋宇署有否就事件提出檢控，屋宇署回覆表示，已完成相關調查，據調查結果及經徵詢律政司意見後，按照《建築物條例》第40(1AA)及40(2B)(b)條，向有關單位業主、有關工程承建商和室內設計師提出合共六項檢控。觀塘裁判法院已發出傳票，有關聆訊定於2025年2月進行。

凡未經屋宇署事先批准，或沒有根據小型工程監管制度的簡化程序而改動樓宇或加建，均屬僭建物。根據《建築物條例》第40(1AA)條的規定，任何人明知而違反《建築物條例》第14(1)條（即在未事先獲得屋宇署的批准及同意，展開或進行建築工程），即屬犯罪，一經定罪，可處罰款400,000元及監禁兩年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款20,000元。

根據《建築物條例》第40(2B)(b)條，與任何建築工程直接有關的人，如進行或已進行該等工程，或授權或准許或已授權或已准許進行該等工程，而工程進行方式相當可能導致任何人受傷或任何財產損毀的危險，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款1,000,000元及監禁三年。