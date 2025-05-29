國民安全教育｜新課框涵體育音樂多科　認識蹴鞠了解足球起源中國

教育局公布更新適用中小學的《香港國家安全教育課程框架》，同時公布六個科目的國安教育課框，當中除更新中文科之外，亦涵蓋英文、數學、音樂科、視藝科和體育科。



以體育科為例，小學生可透過認識蹴鞠和足毽，了解足球起源於中國，從中建立對維護文化安全的認同、傳承意識及民族自豪感。另外，於學校陸運會、水運會等中舉行升國旗及奏唱國歌，明白遵守相關法例、「尊重國歌及維護國歌的尊嚴是作為中國人應有的責任。」



教育局公布更新適用中小學的《香港國家安全教育課程框架》。(資料圖片)

陸運會水運會等需升國旗及奏唱國歌

教育局於2021年公布15個科目的國家安全教育課程框架，當局今日公布六個科目課框，除涵蓋已有的中文科，同時新增英文、數學、音樂科、視藝科和體育科。

以體育科為例，小學生可透過認識蹴鞠和足毽，了解足球起源於中國，從中建立對維護文化安全的認同、傳承意識及民族自豪感。於學校陸運會、水運會等舉行升國旗及奏唱國歌，讓學生明白遵守相關法例，「尊重國歌及維護國歌的尊嚴是作為中國人應有的責任。」

中學生學武術拳法 感受尊師重道文化

在中學階段，教師可通過跨學科學習活動，結合人工智能程式，教授學生學習武術拳法套路，讓學生親身感受「尊師重道」的中華優秀傳統文化等。

在「參與國際體育活動」的學習範疇上，學生可理解在「一國兩制」方針及《基本法》規定下，香港的體育民間團體可與世界各地相關組織交流，但須冠用「中國香港」的名義參與有關活動。

教育局亦公布六個科目的國安教育課框。(資料圖片)

初中認識抗戰歌曲 了解如何反映人民堅毅、團結精神

音樂科方面，文件提到，在初小階段，學生學習以莊重態度和舉止唱國歌《義勇軍進行曲》，了解國歌創作背景、歷史等；初中階段，認識國歌及其他抗戰歌曲在抗戰時期的角色，以及如何反映人民堅毅和團結的精神。

文件建議，可與中文科和歷史科作跨學科協助，嘗析抗戰歌如《保衛黃河》、《南泥灣》和《松花江上》等。

至於數學教育，文件建議，初小學生可透過認識中國古代計時工具和計時方法、了解國家在歷史上關於計時的科技發展，以及欣賞古代優秀的文化，從而珍惜文化遺產，建立維護文化安全的意識。