國安教育日｜夏寶龍提鬥爭未結束　特首籲警惕、林定國：忘戰必危

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今早（15日）透過視頻在特區政府舉辦的「全民國家安全教育日」開幕禮發表主旨講話，特首李家超和三名司長在社交平台上發文回應，集中有關夏寶龍提醒現在鬥爭並沒有結束，香港社會面看似平靜，實則暗流湧動，安全形勢仍然十分嚴峻複雜。其中，李家超呼籲大家提高警惕、團結一致，打造高水平安全護航高質量發展，推進「一國兩制」實踐行穩致遠。



而三名司長也發文強調維護國家安全和做好教育的重要性，其中律政司司長林定國更表明，港人愛和平，但應緊記忘戰必危。



夏寶龍（盧翊銘攝）

4月15日，行政長官李家超參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（盧翊銘攝）

李家超籲提高警剔、團結一致

李家超表示，感謝夏寶龍一直以來對香港特區的關心、指導和支持。夏寶龍語重心長的致辭，讓大家牢記要前事不忘，正視和警惕國家安全風險，並更加堅定地維護國家安全和香港的繁榮穩定。他指，正如夏寶龍所說，現在鬥爭並沒有結束，香港社會面看似平靜，實則暗流湧動，安全形勢仍然十分嚴峻複雜；大家要正視香港發展和安全面臨的問題，提高警惕、團結一致，打造高水平安全護航高質量發展，推進「一國兩制」實踐行穩致遠。

4月15日，政務司司長陳國基參與「全民國家安全教育日」開幕禮，為講座擔任嘉賓。（盧翊銘攝）

陳國基：發展與安全不可偏廢

政務司司長陳國基則說，維護國家安全，道理其實與保護家庭安全、親人安全是一模一樣的。大家從小被教育，出門要鎖好門窗防賊入屋，還要時常檢查家裏的水電煤氣有沒有隱患，以策家庭安全。其實國家安全也是一樣。家似小國、國是大家；安全是「1」，其他都是後面的「0」，沒有國家安全，其他所有事都是一場空。

他強調，這個道理一點都不高深，也並不虛幻。無論是眼下貿易戰的嚴峻威脅，還是2019年黑暴的切膚之痛，都讓人們明白到，發展與安全不可偏廢，沒有安全作為保障，發展必然不可持續。

他由衷地相信，港人在大是大非面前，會堅定地與國家站在一起，堅定地站在歷史正確的一邊，展現作為中國人應有的氣節和風骨，眾志成城，共同守護無比珍貴的家國安全。

陳茂波上傳日前到訪筲箕灣官立小學，與小學生一起透過輕鬆有趣的文化活動和攤位遊戲，了解國家安全概念的短片（陳茂波FB影片截圖）

陳茂波：全方位了解國安領域 為香港更好維護國安打更穩固根基

而財政司司長陳茂波則在社交平台上發放了一段他早前到訪訪筲箕灣官立小學，與小學生一起透過輕鬆有趣的文化活動和攤位遊戲的短片。他指，在遊戲裡更好認識國家源遠流長的文化和歷史，及全方位了解國家安全的領域，為香港更好維護國家安全，打下更穩固的根基。

特區政府高層和中央駐港機構高層均有出席政府舉辦「全民國家安全教育日」開幕禮（盧翊銘攝）

林定國三點分享 包括港人喜愛和平但應緊記忘戰必危

律政司司長林定國以三個「不能」總結他的感受。第一，不能忘記歷史︰夏寶龍提醒曾經歷的慘痛教訓，特別是2019年黑暴和港版顏色革命。慘痛教訓提醒國家安全與個人福祉息息相關、不可分割。忘記歷史的國家民族是沒有前途、沒有未來的。

第二是，不能無視現實︰夏提及美國現屆政府最近對香港採取的多種無理霸凌手段，點出他們要的不是「我們的錢，而是我們的命」。香港面對的國家安全風險和威脅是實實在在的，按現在美國採取的立場，恐怕在未來會有增無減。在此情況下，不能對國家安全風險及威脅採取鴕鳥政策，視而不見。

第三是，不能袖手旁觀︰夏提醒每一位都是國家安全的受益者，也是守護者，維護國家安全人人有責，不可置身事外。要落實這個責任，必須居安思危，對國家安全風險保持高度警覺性和敏感度；港人喜愛和平，但應緊記忘戰必危。