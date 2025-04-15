國安教育日｜保安局國安漫畫送學校　借主角被慫恿毀家講顏色革命

保安局趁今日（15日）「全民國家安全教育日」出版國家安全漫畫《安仔與熊仔》，向兒童講解維護國家安全概念，漫畫已送到全港學校，亦會在公共圖書館上架。



漫畫中有一集名為「顏色革命的套路」，安仔媽媽不讓安仔與朋友唱K，朋友便指使安仔「打爛屋企啲嘢」，以迫媽媽屈服。保安熊仔勸安仔不要聽從，並將此事比喻為「就好似早幾年外部勢力煽動部份民眾用暴力破壞社會，傷害我哋香港呢個家」。



保安局4月15日出版國家安全漫畫《安仔與熊仔》，分成20集，合共88頁。漫畫已送到全港學校，亦會在公共圖書館上架。(周令知攝）

保安局4月15日出版國家安全漫畫《安仔與熊仔》。由保安局局長鄧炳強（左二）及教育局局長蔡若蓮（右二）揭幕。(周令知攝）

保安局4月15日出版國家安全漫畫《安仔與熊仔》。教育局局長蔡若蓮（第三排左三）及保安局局長鄧炳強（第三排左四）出席發布儀式。(周令知攝）

漫畫分成20集，合共88頁。內容均是圍繞主角安仔與保安熊仔的生活軼事，帶出維護國家安全的概念。漫畫在保安局局長鄧炳強監督下繪製，他指其中一個最大的困難是如何令小孩明白國安觀念；教育局局長蔡若蓮則稱讚漫畫內容簡潔，每兩版便是一個故事，不會令小孩太難消化。

保安局4月15日出版國家安全漫畫《安仔與熊仔》。漫畫在保安局局長鄧炳強（中間左二）監督下繪製，他指其中一個最大的困難是如何令小孩明白國安觀念。(周令知攝）

保安局4月15日出版國家安全漫畫《安仔與熊仔》。教育局局長蔡若蓮（中左三）稱讚漫畫內容簡潔，每兩版一個故事，不會令小孩太難消化。(周令知攝）

以安仔媽媽保護兒子說香港內地不可分離

在《安仔與熊仔》第3集「國家與香港的關係」中，安仔媽媽保護安仔免被車撞，令安仔深受感動，表示與媽媽「密不可分」。此時保安熊仔突然出現，並說：「安仔啱呀！香港特區係中華人民共和國不可分離嘅部份。中央人民政府對香港特區有關嘅國安事務有根本責任，香港特區富有維護國安嘅憲制責任。」

在第6集「顏色革命的套路」中，安仔媽媽不讓安仔與朋友唱K，朋友便指使安仔「打爛屋企啲嘢」，以迫媽媽屈服。保安熊仔勸安仔不要聽從，並將此事比喻為「就好似早幾年外部勢力煽動部份運作用暴力破壞社會，傷害我哋香港呢個家」。