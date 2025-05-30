政府增引入外地技術專才　涵蓋護士、飛機維修員、電工等8大工種

政府發言人表示，下月30日起，新增渠道推出「技術專才清單」，引入8項人力短缺的技術工種、非學位專才來港，年齡介乎18至40歲，試行為期3年，設有共1萬個名額，每項技術工種配額以3千為限。



政府發言人表示，下月30日起，新增渠道推出「技術專才清單」。(資料圖片)

據了解，政府將在「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」下新增渠道，容許外來人士申請來港投身8項人力「極短缺」的技術工種。

涵蓋的8項技術工種包括:

1 新型工業技術員

2 護士

3 飛機維修技術員

4 海事技術員( 本地船隻)

5 資訊科技技術員

6升降機/自動梯技術員

7建築信息模擬協調員

8電業技術員



政府指，申請者須符合清單列明的學歷、年資、專業技能如執業註冊或牌照等要求。而根據「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」規定，相關專才須在申請前，先獲得本地企業聘任，並薪酬待遇亦須達同類工作的市場水平。

首個入境簽證有效期為24至36個月，申請續簽時，專才須在港受聘於同一技術工種。如續簽獲批，可獲延長逗留不多於36個月，或須按僱傭合約的有效期限而定，以較短者為準。

目標非學位中層技術專才 吸引長期定居香港

發言人指，按2023年人力推算報告，2028年整體人力短缺將達18萬人，三分之一為熟練技工，經政策局及部門審視，並徵詢不同行業意見後，編製「技術專才清單」，選定8項對維持香港城市運作極重要、至少在未來5年面對嚴重人手短缺，且不能通過本地培訓及時補充所需人手的技術工種。

新增渠道的對象為指定行業中合資格及富有經驗的非學位中層技術專才，目標吸引他們長期定居香港發展，強調與現有輸入外勞計劃性質不同，並無重疊。新安排將試行3年，推行一年後再檢討。