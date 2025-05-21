技術專才｜顏汶羽倡為來港專才設限　兩次未能考牌者需離港

政府建議擬備「技術專才清單」，引入指定技術工種專才來港。民建聯立法會議員顏汶羽今天（21日）表示香港一些行業長時間欠缺「熟練技術人員」，如升降機及自動梯技術員、飛機維修技術員、護士等，情況影響城市運作及發展，認為引入有一定資歷及技術能力的人才能夠解香港燃眉之急。



他又指，由於參與今次計劃的人才若居港連續滿7年可成為永久性居民，亦可聯同配偶及18歲以下未婚的受養子女來港，計劃需更嚴緊地確保人才符合香港的勞動市場需求，建議個別需考取香港牌照的工種，若來港專才在限期內未能成功考牌兩次，該技術人員便需退出計劃。



民建聯顏汶羽（黃浩謙攝）

根據政府公布的「人力推算」，2028年香港整體人力短缺將達18萬人，當中超過三分之一為「熟練技術人員」。本身是民建聯人力事務發言人的顏汶羽指出，面對勞動力老化及缺乏新人入行，不少行業缺乏熟練技術人員，影響香港發展甚至城市運作。他舉例，在地區經常收到許多住戶反映升降機故障後維修時間長，令住戶極為不便，經了解發現其中一個原因是升降機技術員不足。

顏汶羽表示，香港八大中心定位需要不少技術人才，如發展國際航空樞紐便要大量技術專才，但業界不時反映飛機維修人員等工種面對人手嚴重短缺情況，不少熟練技工亦已到退休之年。事實上，航空業競爭激烈，各地都推出具吸引力待遇挽留人才，顏汶羽期望香港在吸引專才落地後，除解決青黃不接情況，亦協助培訓更多本地新血。

據消息指，首批建議的「技術專才清單」亦包括護士，顏汶羽表示，香港醫護人手緊絀，無論醫療機構或是安老院舍都缺乏護士。當中，去年有多間安老院舍向他表明安老業界要在2028年實行「一院一護士」，但護士供應無法追上人口老化的速度，新增服務亦令香港需要更多護士，估計業界護士人手空缺超過1,000人。

民建聯顏汶羽。（廖雁雄攝）

對於勞工界關注引入技術專才會影響本地工人的就業機會，顏汶羽表示，政府應清晰披露「技術專才清單」行業的短缺數據，解釋行業列入「技術專才清單」的原因，並按行業短缺情況設立及調整配額，以釋除本地勞工界的疑慮。

他相信政府會貫徹本地人優先就業的人力政策，例如在去年《施政報告》提出，支持職業訓練局發展升降機及自動梯技術中心，證明政府有決心做好本地培訓工作，不過為維持香港城市運作及未來發展，仍需要引入一批專才落戶香港，解決現時青黃不接的情況。除了繼續釋放勞動力、做好本地培訓工作，顏汶羽期望政府再推動業界改善本地工人待遇，以吸引新人入行。