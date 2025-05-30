世界無煙日｜湯修齊籲社會支持控煙新例　稱無煙環境可復蘇旅遊業

【世界無煙日／禁煙／戒煙】明日（31日）是世界無煙日，香港吸煙與健康委員會今日（30日）舉行「世界無煙日2025暨無煙運動日」啟動禮，號召全港市民明日（31日）穿上運動服，鼓勵煙民做運動戒煙，提高戒煙的成功率。主席湯修齊期望立法會議員支持通過控煙條例的修訂草案，對未來世代負起責任，又指無煙清新的環境才是促進旅遊業復蘇的關鍵。



衞生署署長林文健指，政府正積極推進新一輪控煙策略，包括禁止加味煙、實施全煙害警示包裝，以削弱吸引力和促銷效果，從而保障市民健康。



香港吸煙與健康委員會2025年5月30日舉行「世界無煙日2025暨無煙運動日」啟動禮。（大會提供圖片）

香港吸煙與健康委員會2025年5月30日舉行「世界無煙日2025暨無煙運動日」啟動禮。（大會提供圖片）

世界衞生組織將每年5月31日定為「世界無煙日」，期望引起全球關注煙草的致命影響。香港吸煙與健康委員會今日舉行「世界無煙日2025暨無煙運動日」啟動禮，適逢立法會正討論政府提交的《2025年控煙法例（修訂）條例草案》，多名政府官員、各界代表及控煙專家到場出席活動。

衞生署署長︰政府正計劃新一輪控煙策略 包括禁止加味煙

衞生署署長林文健表示，煙草行業透過包裝設計、口味添加、誤導性宣傳等手段，將致命產品美化，政府正積極推進新一輪控煙策略，包括禁止加味煙、實施全煙害警示包裝，以削弱吸引力和促銷效果，從而保障市民健康，減低醫療負擔。

衞生署署長林文健。（大會提供圖片）

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊。（大會提供圖片）

吸煙與健康委員會讚政府控煙10招顯示決心

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊認為，《條例草案》為本港控煙進程的重要一步，考慮到委員會及社會各界的意見，特別保護兒童、老人和病人，減少他們在公共空間中受到二手煙危害的機會，讚揚控煙10招顯示政府保障公眾健康的堅定決心。

同場舉辦的嘉年華獲得8間機構及戒煙服務團體支持，透過攤位遊戲及工作坊加強市民認識煙草禍害。（大會提供圖片）

無煙清新的環境才是促進旅遊業復蘇的關鍵

湯修齊強調，本港過去曾有反對加強控煙的意見，例如稱控煙政策會影響飲食行業，但數據顯示相關說法為偽命題，反而無煙清新的環境才是促進旅遊業復蘇的關鍵，有助提升香港自身的競爭力。

同場舉辦的嘉年華獲得8間機構及戒煙服務團體支持，透過攤位遊戲及工作坊加強市民認識煙草禍害。（大會提供圖片）

籲立法會議員支持通過控煙條例修訂草案

湯修齊重申，控煙政策主要目的為保障公眾免受煙草危害，相信透過政府的努力和社會的支持，能逐步實現無煙香港的願景。他呼籲社會各界支持，期望立法會議員以保障公眾健康為首要考慮，支持通過《條例草案》，對未來世代負起責任。

同場舉辦的嘉年華獲得8間機構及戒煙服務團體支持，透過攤位遊戲及工作坊加強市民認識煙草禍害。（大會提供圖片）

號召全港市民明日穿運動服 鼓勵煙民做運動戒煙

同場舉辦的嘉年華獲得8間機構及戒煙服務團體支持，透過攤位遊戲及工作坊加強市民認識煙草禍害。委員會號召全港市民明日（31日）穿上運動服，參與連續第5年舉辦的「無煙運動日」，鼓勵煙民做運動戒煙，提高戒煙的成功率。