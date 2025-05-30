世界無煙日｜湯修齊籲社會支持控煙新例　稱無煙環境可復蘇旅遊業

撰文：歐陽德浩
出版：更新：

【世界無煙日／禁煙／戒煙】明日（31日）是世界無煙日，香港吸煙與健康委員會今日（30日）舉行「世界無煙日2025暨無煙運動日」啟動禮，號召全港市民明日（31日）穿上運動服，鼓勵煙民做運動戒煙，提高戒煙的成功率。主席湯修齊期望立法會議員支持通過控煙條例的修訂草案，對未來世代負起責任，又指無煙清新的環境才是促進旅遊業復蘇的關鍵。

衞生署署長林文健指，政府正積極推進新一輪控煙策略，包括禁止加味煙、實施全煙害警示包裝，以削弱吸引力和促銷效果，從而保障市民健康。

香港吸煙與健康委員會2025年5月30日舉行「世界無煙日2025暨無煙運動日」啟動禮。（大會提供圖片）
香港吸煙與健康委員會2025年5月30日舉行「世界無煙日2025暨無煙運動日」啟動禮。（大會提供圖片）

世界衞生組織將每年5月31日定為「世界無煙日」，期望引起全球關注煙草的致命影響。香港吸煙與健康委員會今日舉行「世界無煙日2025暨無煙運動日」啟動禮，適逢立法會正討論政府提交的《2025年控煙法例（修訂）條例草案》，多名政府官員、各界代表及控煙專家到場出席活動。

衞生署署長︰政府正計劃新一輪控煙策略　包括禁止加味煙

衞生署署長林文健表示，煙草行業透過包裝設計、口味添加、誤導性宣傳等手段，將致命產品美化，政府正積極推進新一輪控煙策略，包括禁止加味煙、實施全煙害警示包裝，以削弱吸引力和促銷效果，從而保障市民健康，減低醫療負擔。

衞生署署長林文健。（大會提供圖片）
香港吸煙與健康委員會主席湯修齊。（大會提供圖片）

吸煙與健康委員會讚政府控煙10招顯示決心

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊認為，《條例草案》為本港控煙進程的重要一步，考慮到委員會及社會各界的意見，特別保護兒童、老人和病人，減少他們在公共空間中受到二手煙危害的機會，讚揚控煙10招顯示政府保障公眾健康的堅定決心。

同場舉辦的嘉年華獲得8間機構及戒煙服務團體支持，透過攤位遊戲及工作坊加強市民認識煙草禍害。（大會提供圖片）

無煙清新的環境才是促進旅遊業復蘇的關鍵

湯修齊強調，本港過去曾有反對加強控煙的意見，例如稱控煙政策會影響飲食行業，但數據顯示相關說法為偽命題，反而無煙清新的環境才是促進旅遊業復蘇的關鍵，有助提升香港自身的競爭力。

同場舉辦的嘉年華獲得8間機構及戒煙服務團體支持，透過攤位遊戲及工作坊加強市民認識煙草禍害。（大會提供圖片）

籲立法會議員支持通過控煙條例修訂草案

湯修齊重申，控煙政策主要目的為保障公眾免受煙草危害，相信透過政府的努力和社會的支持，能逐步實現無煙香港的願景。他呼籲社會各界支持，期望立法會議員以保障公眾健康為首要考慮，支持通過《條例草案》，對未來世代負起責任。

同場舉辦的嘉年華獲得8間機構及戒煙服務團體支持，透過攤位遊戲及工作坊加強市民認識煙草禍害。（大會提供圖片）

號召全港市民明日穿運動服　鼓勵煙民做運動戒煙

同場舉辦的嘉年華獲得8間機構及戒煙服務團體支持，透過攤位遊戲及工作坊加強市民認識煙草禍害。委員會號召全港市民明日（31日）穿上運動服，參與連續第5年舉辦的「無煙運動日」，鼓勵煙民做運動戒煙，提高戒煙的成功率。

同場舉辦的嘉年華獲得8間機構及戒煙服務團體支持，透過攤位遊戲及工作坊加強市民認識煙草禍害。（大會提供圖片）
11個公共運輸設施被定為禁煙區　8.31起生效　遍布全港屯門佔兩個煙民涉推食環署女職員致擦傷肩　4年後遭索賠44萬涉448日病假損失元朗可疑青年搭訕小學女生請吸電子煙　家長紛提醒女兒勿答陌生人元朗現神秘男街頭兜搭小學女生請吸電子煙　學校發通告籲家長注意
禁煙
戒煙
衞生署
林文健