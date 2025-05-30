11個公共運輸設施被定為禁煙區　8.31起生效　遍布全港屯門佔兩個

撰文：吳美松
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衞生署今日（30日）公布，衛生署署長根據（吸煙（公眾街生）條例》（第371章），將11個公共運輸設施，指定為禁止吸煙區，白2025年8月31日起生效。該11個公共運輸設施包括公共運輸交匯處及巴士總站，涵蓋中環、西貢北潭涌、港珠澳大橋香港口岸等，其中有兩個都在屯門。

港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處，被劃為指定指定為禁止吸煙區。（資料圖片／盧翊銘攝）
港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處，被劃為指定指定為禁止吸煙區。（資料圖片／盧翊銘攝）
港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處，被劃為指定指定為禁止吸煙區。（資料圖片／盧翊銘攝）

衛生署今日公布2025年吸煙（公眾衛生）（指定禁止吸煙區）（修訂）公告，指由衛生署署長根據（吸煙（公眾街生）條例》（第371章），將11個公共運輸設施指定為禁止吸煙區，白2025年8月31日起生效。

該11個公共運輸設施分別為：

中環碼頭公共運輸交匯處

衛生署署長根據（吸煙（公眾街生）條例》（第371章），將11個公共運輸設施，指定為禁止吸煙區，白2025年8月31日起生效。（2025年吸煙（公眾衛生）（指定禁止吸煙區）（修訂）公告截圖）

屯門市中心巴士總站

衛生署署長根據（吸煙（公眾街生）條例》（第371章），將11個公共運輸設施，指定為禁止吸煙區，白2025年8月31日起生效。（2025年吸煙（公眾衛生）（指定禁止吸煙區）（修訂）公告截圖）

西貢北潭涌巴士總站

衛生署署長根據（吸煙（公眾街生）條例》（第371章），將11個公共運輸設施，指定為禁止吸煙區，白2025年8月31日起生效。（2025年吸煙（公眾衛生）（指定禁止吸煙區）（修訂）公告截圖）

葵涌葵翠邨公共運輸交匯處

衛生署署長根據（吸煙（公眾街生）條例》（第371章），將11個公共運輸設施，指定為禁止吸煙區，白2025年8月31日起生效。（2025年吸煙（公眾衛生）（指定禁止吸煙區）（修訂）公告截圖）

屯門友愛（南）巴士總站

衛生署署長根據（吸煙（公眾街生）條例》（第371章），將11個公共運輸設施，指定為禁止吸煙區，白2025年8月31日起生效。（2025年吸煙（公眾衛生）（指定禁止吸煙區）（修訂）公告截圖）

東涌發展碼頭巴士總站

衛生署署長根據（吸煙（公眾街生）條例》（第371章），將11個公共運輸設施，指定為禁止吸煙區，白2025年8月31日起生效。（2025年吸煙（公眾衛生）（指定禁止吸煙區）（修訂）公告截圖）

港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處

衛生署署長根據（吸煙（公眾街生）條例》（第371章），將11個公共運輸設施，指定為禁止吸煙區，白2025年8月31日起生效。（2025年吸煙（公眾衛生）（指定禁止吸煙區）（修訂）公告截圖）

黃竹坑站公共運輸設施

衛生署署長根據（吸煙（公眾街生）條例》（第371章），將11個公共運輸設施，指定為禁止吸煙區，白2025年8月31日起生效。（2025年吸煙（公眾衛生）（指定禁止吸煙區）（修訂）公告截圖）

灣仔會展站公共運輸交匯處

衛生署署長根據（吸煙（公眾街生）條例》（第371章），將11個公共運輸設施，指定為禁止吸煙區，白2025年8月31日起生效。（2025年吸煙（公眾衛生）（指定禁止吸煙區）（修訂）公告截圖）

柴灣（東）臨時巴士總站

衛生署署長根據（吸煙（公眾街生）條例》（第371章），將11個公共運輸設施，指定為禁止吸煙區，白2025年8月31日起生效。（2025年吸煙（公眾衛生）（指定禁止吸煙區）（修訂）公告截圖）

元朗（德業街）巴士總站

衛生署署長根據（吸煙（公眾街生）條例》（第371章），將11個公共運輸設施，指定為禁止吸煙區，白2025年8月31日起生效。（2025年吸煙（公眾衛生）（指定禁止吸煙區）（修訂）公告截圖）
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