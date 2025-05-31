大欖隧道｜5.31凌晨5時起實施「易通行」　運輸署署長到場了解

政府今日（31日） 0時0分收回大欖隧道和實施新收費，並於凌晨5時起全面實施「易通行」。大欖隧道將短暫停止運作約5分鐘以更新收費設施，其後至凌晨3時，將暫時繼續使用人手或「快易通」收費，由凌晨3時至5時，大欖隧道將全線封閉以進行轉換工程，並於上午5時重開及實施「易通行」，無需停車或輪候繳費。



根據讀者提供的圖片，今日凌晨1時許，大欖隧道收費廣場和所有經青朗公路前往大欖隧道的支路分階段封閉部分行車線。同日凌晨5時，大欖隧道和所有支路入口全線現已重開，「易通行」在大欖隧道實施，《香港01》記者到場視察，車輛直接駛過收費廣場，無需在收費亭停車或排隊付款，路面暢行無阻。



另外，運輸署署長李頌恩到場了解「易通行」在大欖隧道實施情況，確保運作順暢後上車離開。



大欖隧道收費廣場和所有經青朗公路前往大欖隧道的支路分階段封閉部分行車線。（讀者提供）

大欖隧道和所有支路入口全線現已重開，「易通行」在大欖隧道實施，路面暢行無阻。（李家傑攝）

運輸署署長李頌恩到場了解「易通行」在大欖隧道實施情況，確保運作順暢後上車離開。

俯瞰大欖隧道口。（資料圖片/顏銘輝攝）

由5月31日0時0分起，大欖隧道會實施新收費，私家車和電單車將實施分時段收費。私家車於星期一至六繁忙、一般和非繁忙時段的收費分別為45元、30元和18元，星期日及公眾假期全日劃一18元；電單車各時段收費為私家車的40%，介乎7.2元至18元。的士及其他商用車，如貨車、巴士等，則維持所有日子固定收費，的士28元，其他商用車43元。

由2025年5月31日0時0分起，大欖隧道會實施新收費。（運輸署文件）

運輸署提醒駕駛人士，如未申請「易通行」車輛貼和戶口，應盡快申請。駕駛人士需留意，現時專營權公司的所有隧道費代用券、優惠和贈券等將於專營權屆滿後終止使用。另外，傷殘駕駛者於當日0時0分至凌晨3時期間，須暫時向收費員展示運輸署發出的信件以獲豁免隧道費；實施「易通行」後，系統則會自動識別他們的身份。

運輸署亦指，如車主想保留「快易通」作其他繳費服務，而車輛同時貼上「易通行」的車輛貼及「快易通」繳費貼，要確保兩者保持最少10厘米距離，避免互相干擾。

由2025年5月31日0時0分起，大欖隧道會實施新收費。（運輸署文件）

實施「易通行」後，所有人手和「快易通」收費通道將會取消。往市區方向的收費廣場將調整至三條行車線，與上游路段相同；往元朗方向則調整至四條行車線。相關部門稍後將拆除所有收費亭和收費島，並調整行車線的安排。