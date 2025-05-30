大欖隧道｜5.31早上5時起全面實施「易通行」　一文看清新收費

政府明日(5月31日) 0時0分收回大欖隧道，並於當日清晨5時起全面實施「易通行」。大欖隧道轉用「易通行」後，「快易通」通道會取消，同日亦會實施新收費，私家車在繁忙時段收45元、一般時段收30元、非繁忙時段收18元；的士全日劃一收28元；貨車和巴士等商用車全日收43元。



政府5月31日收回大欖隧道，並於當日清晨5時起全面實施「易通行」。（資料圖片）

運輸署表示，所有政府收費隧道都使用「易通行」，不用停車繳費，而未有「易通行」車輛貼、戶口及設定自動繳費的車主，要留意需預留5個工作天申請。此外，大欖隧道的「快易通」通道將會取消，使用「快易通」預繳帳戶繳交「易通行」隧道費的車主，在取消「快易通」戶口及退還儲值金額後，要選擇其他付款方式繳交隧道費。

俯瞰大欖隧道口。（資料圖片/顏銘輝攝）

0時0分停運約5分鐘更新收費設施

由5月31日0時0分起，大欖隧道會實施新收費，私家車和電單車將實施分時段收費。私家車於星期一至六繁忙、一般和非繁忙時段的收費分別為45元、30元和18元，星期日及公眾假期全日劃一18元；電單車各時段收費為私家車的40%，介乎7.2元至18元。的士及其他商用車，如貨車、巴士等，則維持所有日子固定收費，的士28元，其他商用車43元。

屆時，大欖隧道將短暫停止運作約5分鐘以更新收費設施。其後至凌晨3時，將暫時繼續使用人手或「快易通」收費。凌晨3時至5時，大欖隧道將全線封閉以進行轉換工程，並於上午5時重開及實施「易通行」，無需停車或輪候繳費。

由2025年5月31日0時0分起，大欖隧道會實施新收費。（運輸署文件）

運輸署提醒駕駛人士，如未申請「易通行」車輛貼和戶口，應盡快申請。駕駛人士需留意，現時專營權公司的所有隧道費代用券、優惠和贈券等將於專營權屆滿後終止使用。另外，傷殘駕駛者於當日0時0分至凌晨3時期間，須暫時向收費員展示運輸署發出的信件以獲豁免隧道費；實施「易通行」後，系統則會自動識別他們的身份。

運輸署亦指，如車主想保留「快易通」作其他繳費服務，而車輛同時貼上「易通行」的車輛貼及「快易通」繳費貼，要確保兩者保持最少10厘米距離，避免互相干擾。

由2025年5月31日0時0分起，大欖隧道會實施新收費。（運輸署文件）

由2025年5月31日0時0分起，大欖隧道會實施新收費。（運輸署文件）

實施「易通行」後，所有人手和「快易通」收費通道將會取消。往市區方向的收費廣場將調整至三條行車線，與上游路段相同；往元朗方向則調整至四條行車線。相關部門稍後將拆除所有收費亭和收費島，並調整行車線的安排。

為配合實施「易通行」，大欖隧道一帶由5月31日凌晨1時起分階段實施臨時交通及運輸安排。凌晨1時至3時，收費廣場及所有經青朗公路前往大欖隧道的支路會分階段封閉部分行車線。凌晨3時至5時，大欖隧道和所有支路入口將全線封閉，駕駛人士需改用屯門公路。

收費廣場巴士站暫時停用 三通宵巴路線受影響

大欖隧道臨時封閉期間，收費廣場巴士站會暫時停用，共有三條通宵巴士路線受影響，分別為九巴第N269號線（天慈邨—美孚）和第N368號線（元朗（西）—中環（港澳碼頭））及龍運第NA43號線（粉嶺（聯和墟）—港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處），需改道行經元朗公路和屯門公路，屯門公路巴士轉乘站將設臨時巴士站。