大欖隧道｜5.31 政府收回早上5時起實施「易通行」　同日轉新收費

政府將於5月31日收回大欖隧道，並於當日清晨5時起全面實施「易通行」。大欖隧道轉用「易通行」後，「快易通」通道會取消，同日亦會實施新收費，私家車在繁忙時段收45元、一般時段收30元、非繁忙時段收18元；的士全日劃一收28元；貨車和巴士等商用車全日收43元。



運輸署提醒未有「易通行」車輛貼、戶口及設定自動繳費的車主，要留意需預留5個工作天申請。



政府將於5月31日收回大欖隧道，並於當日清晨5時起全面實施「易通行」。（資料圖片）

運輸署表示，所有政府收費隧道都使用「易通行」，不用停車繳費，而未有「易通行」車輛貼、戶口及設定自動繳費的車主，要留意需預留5個工作天申請。此外，大欖隧道的「快易通」通道將會取消，使用「快易通」預繳帳戶繳交「易通行」隧道費的車主，在取消「快易通」戶口及退還儲值金額後，要選擇其他付款方式繳交隧道費。

俯瞰大欖隧道口。（資料圖片/顏銘輝攝）

5月31日當日，大欖隧道會同時實施新收費，私家車在繁忙時段收45元、一般時段收30元、非繁忙時段收18元；的士全日劃一收28元；貨車和巴士等商用車全日收43元。

運輸署亦指，如車主想保留「快易通」作其他繳費服務，而車輛同時貼上「易通行」的車輛貼及「快易通」繳費貼，要確保兩者保持最少10厘米距離，避免互相干擾。