收回大欖隧道｜5.31凌晨3時起封閉2小時　早上5時全面易通行收費

大欖隧道專營權本月底屆滿，政府本周六（31日，端午節）收回隧道，運輸署今日（28日）公布，由0時0分至凌晨3時維持原有的繳費方式，即人手收費及快易通（Autotoll）通道將會繼續服務；由3時至5時，隧道將暫時封閉兩個小時以進行轉換收費系統，再於清晨5時重開，屆時將全面以「易通行」收費。



運輸署表示，由當日0時0分起，隧道會實施新收費制度，較現時為低。由於當日是端午節假期，全日按假日收費，私家車全日收18元。



政府將於5月31日收回大欖隧道，並於當日清晨5時起全面實施「易通行」。（資料圖片）/顏銘輝攝）

運輸署副署長/策劃及技術服務何廣鏗表示，政府將於5月31日0時0分接收大欖隧道，當刻起會即時實施新收費。由0時0分至凌晨3時，原有的繳費方式，即人手收費及快易通（Autotoll）通道將會繼續，而3時起大欖隧道將暫時封閉兩個小時，並會於5時重新開放，屆時隧道費將以「易通行」收取。

何廣鏗表示，政府接收大欖隧道後，所有車種的隧道費將會調低，減幅介乎22%至80%。他又指，新收費將善用大欖隧道的剩餘容量，同時保持隧道暢通，預計替代路線屯門公路到2026年時，繁忙時間將舒緩5%的車流量，改善塞車情況。

他又指，署方當日會預留足夠人手照顧駕駛者的需要，確保道路的暢通。他呼籲當日凌晨時段往來新界西北的駕駛者、的士乘客預先規劃行程，了解如何以屯門公路及荃錦公路作為替代路線。

收費廣場行車線將減少

運輸署總工程師/交通工程(新界西)岑蕙琳表示，大欖隧道收費廣場現時有11條往市區的收費通道，實施易通行後，行車線會減少至3條，並設於廣場左邊位置。往元朗方向收費通道同樣有11條，實施易通行後，收費廣場會減少至4條行車線，同樣設於左邊位置。

政府將於5月31日收回大欖隧道，並於當日清晨5時起全面實施「易通行」。（資料圖片）

岑蕙琳又指，當日凌晨1時起，大欖隧道收費廣場會實施臨時交通安排，部分行車線將分階段封鎖直至凌晨3時，同時間，經青朗公路前往大欖隧道的支路亦會陸續封閉部分行車綫。到零晨3時至5時，全條大欖隧道及所有進入隧道的支路入口將會封閉。

在元朗的入口方面，多條連接進入青朗公路的行車綫，零晨3時開始封閉。其中包括元朗公路北行近博愛迴旋處往青朗公路靠左的兩條行車綫，駕駛人士可靠右經元朗公路到錦綉花園大道迴旋處調頭，再經屯門公路到市區。

新田公路南行連接青朗公路靠右的兩條行車綫將會封閉，駕駛人士可靠左沿元朗公路經屯門公路到市區。錦田公路西行連接青朗公路的支路將會封閉，駕駛人士可沿錦田公路經元朗公路及屯門公路到市區。八鄉路往大欖隧道收費廣場的支路封閉後，駕駛人士可沿八鄉路調頭，經荃錦公路到市區。

汀九橋、屯門公路連接進入大欖隧道的行車綫，零晨三時開始封閉。（資料圖片／羅敏妍攝）

市區入口方面，汀九橋、屯門公路連接進入大欖隧道的行車綫，零晨3時開始封閉。汀九橋北行連接大欖隧道靠右的三條行車綫封閉後，駕駛人士可靠左經屯門公路前往元朗。至於屯門公路西行靠左前往大欖隧道的連接路，駕駛人士可靠右經屯門公路前往元朗。

3通宵巴士綫改經屯門公路及元朗公路 臨時轉乘站設於屯門公路

公共交通方面，大欖隧道封閉期間，即零晨3時至5時，收費廣場的巴士站將臨時取消，總共有三條通宵巴士綫受影響，包括N269、N368、NA43，將改經屯門公路及元朗公路，屯門公路巴士轉乘站屆時會設臨時站。

周一至周六採用分時段收費

當局收回大欖隧道後，會在周一至周六採用分時段收費。屆時全日會劃分為繁忙時段、一般時段、非繁忙時段。繁忙時段分上、下午兩節，兩節之間屬一般時段，其餘屬非繁忙時段。繁忙時段與其餘的時段之間，會有過渡收費。

▼大欖隧道分時段收費▼

繁忙時段：上午7時15分至9時59分、傍晚5時15分至晚上7時

一般時段：早上9時59分至傍晚5時15分

非繁忙時段：晚上7時01分起至上午7時15分



私家車繁忙時段45元

周一至周六，私家車繁忙時段收費為45元；一般時段收費為30元；非繁忙時段為18元。電單車繁忙時段收費減至18元；一般時段減至12元；非繁忙時段減至7.2元。

至於的士及商用車，全日收費劃一，前者減至28元；後者減至43元。

周日及公眾假期不分時段 各車類全日劃一收費

至於周日及公眾假期，不會分設收費時段，各車類全日劃一收費。電單車收7.2元；私家車為18元；的士及商用車分別為28元及43元。