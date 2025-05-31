收回大欖隧道｜新收費和「易通行」今實施　運輸署：大致暢順

政府今日（31日）凌晨零時零分收回大欖隧道和實施新收費，並於凌晨5時起全面實施「易通行」。運輸署表示，新收費和「易通行」實施至今運作大致暢順。



運輸署署長李頌恩（圖中）凌晨視察大欖隧道行政大樓，確保接管工作安全順暢。李頌恩聽取營辦商匯報隧道全線封閉期間的轉換工程。(政府新聞處)

運輸署署長李頌恩凌晨視察大欖隧道行政大樓，聽取營辦商管理層匯報隧道全線封閉期間的轉換工程，並到控制中心監察實施「易通行」前的測試和準備工作。

署方指，大欖隧道如期於上午五時重開及實施「易通行」，以及設置足夠交通標誌和道路標記，讓駕駛人士無需停車或輪候繳費，享受更暢順的道路體驗。

會密切監察6月2日首個工作天

運輸署續指，緊急事故交通協調中心一直密切監察接收大欖隧道前後的交通情況，來回方向交通至今大致正常。同時，屯門公路、吐露港公路等替代路線的交通亦大致暢順。中心會密切監察6月2日首個工作天的整體交通情況，包括大欖隧道首次為私家車和電單車實施分時段收費的安排。

運輸署署長李頌恩（右四）凌晨視察大欖隧道行政大樓，確保接管工作安全順暢。(政府新聞處)

(政府新聞處)

李頌恩表示，由於駕駛人士、運輸業界及市民可能需時適應新路線和調整出行習慣，會密切監察大欖隧道一帶的車流和公共運輸服務情況。

她指，期望大幅下調收費及實施「易通行」後，可有效善用大欖隧道的剩餘容量，紓緩替代路線如屯門公路的繁忙交通，促進新界西北與市區的人流物流。