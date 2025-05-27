屯門公路爆水管｜醫管局：屯門區3間醫院獲派水車　服務暫無影響

屯門公路深夜爆水管，水務署通宵搶修未果，今日（27日）上下班時間均大塞車，水務署早前指，今晚8時繁忙時間後，會再度封路搶修，爭取明早繁時段前全面重開屯門公路。受事件影響，屯門區北部、皇珠路以北、震寰路以南及屯門河以西北全部樓宇的食水，預計今日晚上11時起暫停供應，水務署已安排水車及水箱應對；署方早前曾指屯門區醫院受影響，其後指已與區內醫院聯繫，確保醫院供水不受影響。



醫院管理局新界西醫院聯網發言人表示，水務署已調派水車為屯門醫院、青山醫院及小欖醫院提供臨時食水支援，醫院亦會採取應變措施，控制食水用量。屯門醫院、青山醫院及小欖醫院服務暫時不受影響。



水務署最新表示，已與區內醫院聯繫，確保醫院供水不受影響。（水務署滴惜仔fb）

水務署今晚7時在「滴惜仔」facebook公布，指受事件影響，屯門區北部、皇珠路以北、震寰路以南及屯門河以西北全部樓宇的食水，預計今日晚上11時起暫停供應；屯門碼頭附近一帶的沖廁水供應亦已經暫停。署方稱「已就有關停水安排超前部署」，由現在至11時，水務署會安排8輛水車及120個水箱，在停止供水前到現場為受影響居民提供臨時食水供應。署方工程團隊正全力進行搶修，以爭取在明早清晨時分或之前恢復相關食水供應，並爭取於早上交通繁忙時段前全面重開屯門公路。

食水供應受影響範圍：

大興邨、山景邨、良景邨、田景邨、 兆畦苑、新圍苑、寶田邨、建生邨、兆軒苑、業旺邨、大興花園1及2期、澤豐花園、盈豐園、寶怡花園、卓爾居、翠林花園、翠鳴臺、兆麟山莊、珀御、海麗花園、康德花園、弦海、豐連、屯門貝爾特酒店、悦品度假酒店、及屯門工業邨等。

沖廁水受影響範圍：

楊青路、橫山路、興才街、龍門路、龍澤路、屯青里、湖山路、湖景路、湖翠路、湖康路、湖秀路、湖安街、浩楊街、浩福街、浩船街、望榮街、望發街、龍康街、山景邨、屯門碼頭龍門路一帶

記者在紅橋巴士站現場視察，下午5時許，往屯門方向仍然築起長長車龍。（王譯揚攝）

水務署今午亦在「滴惜仔」facebook公布，已確認涉事水管漏點在屯門公路慢線下；工程團隊計劃於下午4時展開臨時道路恢復工程，並在今日傍晚6時前，重開屯門公路中線及快線。

署方續指，工程團隊會於今晚8時交通繁忙時段高峰後，暫時封閉慢線；並在晚上9時暫時封閉中線，以進行食水主幹管的維修工程，以爭取明日早上交通繁時段前全面重開屯門公路。該署正密切跟進相關工程進展，並會於稍後時間提供進一步更新。署方對是次事故為市民及駕駛人士帶來的不便深表歉意，並感謝各方的耐心與配合。

屯門公路爆水管，水務署計劃於傍晚6時前重開中線及快線，至晚上8時繁忙時間後，陸續再次封路維修。（王譯揚攝）

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水務署表示2工程人員正尋找漏點以進行水管修復工程，並加強泵水以減低路面的積水，但修復完工時間未明。（Pang Ronald／屯門公路塞車關注組）

運輸署下午1時許宣佈，屯門公路（往元朗方向）近新墟、皇珠路（往屯門公路方向）交通繁忙，駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。（Tiff Tiff／屯門公路塞車關注組）

多條巴士路線需要改道行駛，包括A33, A33X, A36, A37, E36, E36A, E37（往屯門/元朗/天水圍方向），路線60M, 60X, 61X, 62P, 62X, 259D, 259E, 259S, 259X, 260B, 263, 263A, 263B, 263C, 960B 往九龍方向及B9往香園圍口岸現分流需改路行駛，沿途車站不受影響。港鐵巴士K54亦需改道。

運輸署下午1時許宣佈，屯門公路（往元朗方向）近新墟、皇珠路（往屯門公路方向3交通繁忙，駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。

屯門公路早上塞車情況



受爆水管影響，屯門公路往元朗方向塞車。（Nick Sze／facebook「屯門公路塞車關注組」圖片）

受爆水管影響，屯門公路往元朗方向塞車。（Dennis Leung／facebook「屯門公路塞車關注組」圖片）

受爆水管影響，屯門公路往元朗方向塞車。（Eeyo Re／facebook「屯門公路塞車關注組」圖片）