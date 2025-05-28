醫管局研討大會創歷屆之最　邁向持續醫療卓越

醫院管理局（醫管局）每年五月都會舉行研討大會，今年可謂別具意義，無論研討大會的會期、規模、討論的主題，以至各界醫療專業人員的參與程度均屬歷年之最。



「2025醫院管理局研討大會」首次擴展至三天（五月二十六至二十八日），項目內容亦更加多元化，包括醫療發展、智慧醫院、人工智能、癌症防治、遺傳學和篩查，及支援培訓的創新與科技等主題。研討大會雲集來自海外、內地和澳門共28個代表團、約190位專家講者，一起交流與分享專業知識和真知灼見，吸引逾8 000名醫療專業人員及學者參與。



撰文：醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗醫生



「2025醫院管理局研討大會」首次擴展至三天，項目內容包括智慧醫院、人工智能、癌症防治、創新科技等。約190位專家擔任不同主題的講者，吸引逾8 000名醫療專業人員及學者參與，一起交流與分享專業知識，無論是研討大會的會期、規模、討論的主題，以至參與程度均屬歷年之最。

醫管局早前首次在香港以外舉行大型醫學會議，於五月二十四日至二十五日，一連兩日在深圳前海與深圳市衞健醫院評審評價研究中心及國際醫療質量協會合辦「2025國際醫院認證與質量安全發展大會」；期間更特別舉行了「香港醫院管理局研討大會——深圳會場」，深入討論醫療衞生領域的人工智能和大數據等課題，是首次移師深圳舉行研討大會會前活動，為香港的研討大會熱身。

擁抱科技與創新 讓智慧更上一層樓

往年研討大會討論人工智能和數碼化智慧項目，吸引業界關注；研討大會闊別一年，今屆醫療科技相關主題仍屬焦點之一。科技日新月異，醫管局致力「讓智慧更上一層樓」，獲得多項突破。其中體現於推動臨床管理系統融入資訊科技及人工智能，讓臨床及行政工作流程自動化，例如影像掃描、實驗室結果篩查及報告生成。醫管局即將推出第五代臨床管理系統，將融入高智能及人工智能主導的架構，採用精密工作流程引擎，為整個網絡帶來簡化及標準化流程。

醫管局正邁向「智慧醫院2.0」的時代，數碼轉型是應對醫療需求增長的核心策略。我們致力提升數碼創新，透過整合大數據及人工智能等先進科技，重塑服務供應模式，提升服務效率，包括將先進人工智能驅動語言模型應用於加強臨床決策支援及與病人溝通上，例如協助醫生快速搜尋及整合複雜的醫療數據、提供以實證為本的決策支援等。

筆者相信大部分讀者對醫管局流動應用程式HA Go已不陌生，目前已有逾310萬註冊用戶，做好健康的自我管理。HA Go無縫整合及簡化病人就診流程，令門診預約管理、登記、付款及電子輪候情況盡在彈指之間，同時亦為病人提供藥物送遞服務，給病人多一個選擇，體現以病人為本的服務精神。

瑪麗醫院全港首間胸痛中心通過國家認證，並於「2025醫院管理局研討大會」開幕典禮期間舉行授牌儀式。

與內地醫療界緊密合作 提升醫療水平

除了在科技創新上取得突破，醫管局與內地醫療專業界別合作方面亦獲得令人欣喜的成果。其中一個主要合作範疇是加強心臟病及中風等嚴重疾病服務，瑪麗醫院的全港首間胸痛中心已按照國家認證標準順利開展服務，進一步優化心血管疾病患者的治療方案，我們很高興能於今屆研討大會分享這項成果。

此外，東區尤德夫人那打素醫院及威爾斯親王醫院亦已率先成功通過《國際醫院評審認證標準（中國）（2021年版）》認證，另外三間急症醫院亦將於2025/26年度展開認證工作，進一步提升區域醫療標準，並與國際標準接軌，推動更優質、更安全的醫療服務。

我們亦藉著內地不同省市和自治區的衞生健康單位代表團來港出席「2025醫院管理局研討大會」期間，包括北京市衞生健康委員會、天津市衞生健康委員會、上海市衞生健康委員會、浙江省衞生健康委員會、西藏自治區人民政府、西藏自治區衞生健康委員會、上海申康醫院發展中心等，先後舉行多場高層次會面，就人才交流、智慧醫院、中醫藥發展、醫療科技等交流專業意見和經驗。

內地多個省市和自治區的衞生健康單位代表團來港出席「2025醫院管理局研討大會」，當中包括由廣東省衞生健康委員會主任劉利群率領的代表團，雙方探討兩地醫療人才交流及就醫療協作項目交換意見。

表揚傑出員工 與民攜手 保健安康

今天是研討大會最後一天活動，與往年一樣，醫管局會藉此機會肯定及表揚一眾傑出員工及團隊。今年共有七位傑出員工、六隊傑出團隊和14位優秀青年獲奬，包括醫生、護士、專職醫療、行政及支援服務不同職系的同事。筆者衷心感謝他們的貢獻與付出，為病人提供優質服務，同時亦促進團隊合作精神。

我們正處於重大轉型的時代，期望醫管局專業團隊齊心持續進步，與民攜手，保健安康，透過擁抱創新科技、提升服務效率、完善資源分配及加強服務質素，推進公營醫療系統的可持續性，讓廣大市民受惠。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

