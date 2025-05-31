首屆香港非遺月開幕　文化中心一連兩日辦嘉年華　免費睇非遺表演

政府為響應國家「文化和自然遺產日」，將每年6月定為香港非遺月。首屆香港非遺月今日（31日）正式開鑼，主題名為「香港處處有非遺」，展現香港作為一個彈丸之地，仍然處處有非遺。



尖沙咀文化中心一連兩日（5月31日至6月1日）舉辦非遺嘉年華，提供多項香港非遺表演，包括舞獅及香港潮州族群集體巡遊表演「英歌巡遊」（Engor parade）、長洲飄色及舞龍巡遊等，並設有10多個免費體驗攤位，讓參與者可嘗試花牌紮作等技藝。



非遺辦在2025年5月31日及6月1日於文化中心露天廣場舉行非遺嘉年華。圖為長洲飄色巡遊表演。（政府新聞處圖片）

非遺辦在2025年5月31日及6月1日於文化中心露天廣場舉行非遺嘉年華。圖為市民欣賞舞獅表演。（政府新聞處圖片）

非遺辦在2025年5月31日及6月1日於文化中心露天廣場舉行非遺嘉年華。圖為旅客體驗葉問詠春。（政府新聞處圖片）

康樂及文化事務署轄下的非物質文化遺產辦事處，為響應國家「文化和自然遺產日」，在6月主辦首屆香港非遺月。開幕典禮今日（31日）在尖沙咀文化中心舉行。

尖沙咀文化中心今明兩日舉行非遺嘉年華

非遺辦今明兩日（5月31日及6月1日）在文化中心露天廣場，以非遺節慶遍香江為主題，舉行非遺嘉年華，為香港非遺月打響頭炮。

非遺辦在2025年5月31日及6月1日於文化中心露天廣場舉行非遺嘉年華。圖為英歌表演者與旅客合照。（政府新聞處圖片）

非遺辦在2025年5月31日及6月1日於文化中心露天廣場舉行非遺嘉年華。圖為舞龍巡遊表演。（政府新聞處圖片）

嘉年華非遺表演有長洲飄色及舞龍巡遊等

嘉年華舉辦多項香港非遺表演，包括舞獅及英歌巡遊、長洲飄色及舞龍巡遊、西貢坑口客家舞麒麟、粵劇選段、南音、葉問詠春、太極、舞貔貅及龍船舞等。今日開幕即吸引大批市民及旅客圍觀。

非遺辦在2025年5月31日及6月1日於文化中心露天廣場舉行非遺嘉年華。圖為市民在互動攤位體驗毛筆製作技藝。（政府新聞處圖片）

非遺辦在2025年5月31日及6月1日於文化中心露天廣場舉行非遺嘉年華。圖為節慶主題的全新非遺專車，將帶同精選非遺項目及互動裝置，遊走各區及學校。（政府新聞處圖片）

設10多個免費體驗攤位 即場試花牌紮作等技藝

現場設有10多個互動體驗攤位，供市民及旅客親身參與體驗花牌紮作、木傢俱製作、毛筆製作及灰塑等技藝，有非遺團體及工作者也即場示範，活動費用全免。

非遺辦在5月31日和6月1日在文化中心露天廣場舉行非遺嘉年華。圖為主禮嘉賓參觀龍船舞互動體驗攤位。（政府新聞處圖片）

2025年5月31日，「香港非遺月2025」開幕典禮於在香港文化中心舉行。左起︰康文署署長陳詠雯、「非遺六月」主席、立法會議員劉智鵬、立法會議員李慧琼、政務司副司長卓永興、文體旅局副局長劉震、立法會議員霍啟剛、非物質文化遺產諮詢委員會主席麥勁生、非遺辦總監吳雪君。（政府新聞處圖片）

卓永興：每年6月定為香港非遺月 首屆主題為「香港處處有非遺」

政務司副司長卓永興在開幕典禮致辭時表示，政府從今年起將每年6月定為香港非遺月，今年首屆的主題為「香港處處有非遺」，展現香港作為一個彈丸之地，仍然處處有非遺。他期望活動能提升市民及旅客對非遺項目的認識，親身體驗非遺的文化內涵和樂趣。

「香港非遺月2025」開幕典禮2025年5月31日在文化中心舉行。左起︰康文署署長陳詠雯、「非遺六月」主席、立法會議員劉智鵬、立法會議員李慧琼、政務司副司長卓永興、文體旅局副局長劉震、立法會議員霍啟剛、非物質文化遺產諮詢委員會主席麥勁生、非遺辦總監吳雪君。（政府新聞處圖片）

非遺辦在2025年5月31日及6月1日於文化中心露天廣場舉行非遺嘉年華。圖為主禮嘉賓參觀龍船舞互動體驗攤位。（政府新聞處圖片）

首屆香港非遺月提供超過80場非遺表演

康文署指，「香港非遺月2025」提供包括超過80場非遺表演、60個非遺互動體驗攤位和20個「非遺精華遊蹤」考察活動，涵蓋超過100項非遺項目，逾50名非遺項目工作者參與，當中包括國家級非遺代表性傳承人。