首屆「香港非遺月」下月舉行 涵蓋逾百項目包括粵劇、舞麒麟等
康文署非文物質文化遺產辦事處今（6日）宣佈，首屆「香港非遺月」將於6月舉行，推出一系列活動，包括超過80場非遺表演、60個非遺互動體驗攤位、20個「非遺精華遊蹤」導賞團等，合共有超過100項香港和內地的非物質文化遺產項目。所有活動均可免費參加，預計總參與人次不少於10萬。
首屆「香港非遺月」，以「香港處處有非遺」為主題，康文署非遺辦館長岑佩玉指，屆時將有超過100項非遺項目登場，包括舞麒麟、南音和陸上扒龍舟等；而本地和內地項目的比例大約是一半一半。
設免費導賞團 涵蓋港6個地區
「非遺精華遊蹤」導賞團涵蓋香港6個地區，包括油尖旺、荃灣、大埔、沙田、東區和離島區，讓市民和旅客了解不同社區的非遺文化。市民若未能按時參與導賞團，亦可在非遺辦網站瀏覽導賞團的地圖指南和影片。
導賞團為免費參加，5月16日將於非遺辦網頁公布報名詳情。吳雪君指，正與旅發局合作，讓境外旅客參與「非遺精華遊蹤」油尖旺區導賞團，詳情稍後公佈。
1.「香港非遺月2025」開幕典禮暨非遺嘉年華
日期：5月31日及6月1日
時間：中午12時至下午6時
地點：香港文化中心露天廣場
主題：非遺節慶遍香江
活動內容：表演（長洲飄色匯演、粵劇選段、英歌、舞龍/舞獅等）；工作坊/攤位（葉問詠春、西貢坑口客家舞麒麟、海陸豐/鶴佬水上人傳統婚嫁儀式中的陸上扒龍舟（龍船舞）等）
2.「非遺無限∞」同樂日
日期：6月14日及15日
時間：上午10時至下午6時
地點：香港非遺中心（位於三棟屋博物館）
主題：傳統與創新
活動內容：表演（非遺時裝秀、舞麒麟、廣東音樂/南音等）；工作坊/攤位（吹糖技藝、線面技藝、香港中式服裝製作技藝及其他傳統手工藝項目）
3.「躍動非遺」
時間：下午2時至6時
地點：新城市廣場及沙田大會堂
主題：非遺相遇 香港X江西
活動內容：表演（贛南採茶傳統小戲、興國山歌、薄扶林舞火龍、木偶戲及客家山歌等）；工作坊/攤位（江西省非遺攤位、鋪金箔技藝、毛筆製作技藝及活字印刷技藝等）
4.「嚐賞非遺」嘉年華
日期：6月28及29日
時間：上午11時至下午6時30分
主題：非遺飲食文化
活動內容：表演（眾樂樂客家山歌、南音等）；工作坊/攤位（江西贛南客家擂茶製作技藝、蝦膏蝦醬製作技藝、蕃薯餅製作技藝、灰水糉製作技藝及龍鬚糖技藝等）