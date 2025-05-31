MIRROR演唱會3被告脫罪　Mo父質問︰缺乏經驗竟成殺人免死金牌？

【MIRROR／阿Mo／李啟言／演唱會】MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫。區域法院昨日（30日）作出裁決，3名負責統籌演唱會的職員被控向康文署呈交錯誤資料，以致演唱會獲批准進行，全部人被裁定罪名不成立。



Mo父李盛林牧師今日（31日）在第149周代禱信中親述感受，並對裁決提出質疑說︰「難道『缺乏經驗、疏忽無能』竟成了殺人的免死金牌？那些輕率填報數據的手，看似無心，卻實實在在地奪走了阿Mo的人生。」



他形容阿Mo過去3年在「血肉模糊中掙扎求存」、「生死邊緣咬牙求生」。他斥責涉事職員釀成的苦果，成為他人一輩子無法癒合的傷口，惟在獲知判詞一刻，他心頭的火種早已焚盡成灰。



當「似是不需負上任何責任」成了血寫的判詞，當暗夜中每一道兒子身上的疤痕都發出灼燒的嘶鳴—— 心頭的火種早已焚盡成灰，唯有滾燙的淚在天地間刻下血問：「這世間的重量，為何獨壓在無辜者的脊樑上？」 Mo父李盛林牧師

首被告吳凱瑩是藝能的項目經理，負責聯絡及文件工作，今被裁定欺詐罪不成立。(梁鵬威攝)

第三被告梁耀祖是廣域策劃有限公司的項目經理，負責計算及檢查紅館的天花框架能否負荷懸掛裝置，被裁定罪名不成立。（梁鵬威攝）

次被告林志華是藝能的負責人，被裁定罪名不成立。（梁鵬威攝）

Mo父質疑裁決︰新牌司機駕車撞死人能以「新手」為由脫罪？

Mo父李盛林在信中開首對裁決提出質疑︰「難道『缺乏經驗、疏忽無能』竟成了殺人的免死金牌？那些輕率填報數據的手，看似無心，卻實實在在地奪走了阿Mo的人生！試問一個毫無經驗的司機，若駕車撞至他人重傷、甚至致死，難道也能以『新手』為由脫罪？」

Mo父李盛林（右）形容阿Mo過去3年在「血肉模糊中掙扎求存」、「生死邊緣咬牙求生」。（李啟言IG圖片）

▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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Mo父︰法律的天平向「何方」傾斜？

李牧師對阿Ｍo過去3年的經歷深感悲痛，形容他在「血肉模糊中掙扎求存」、「生死邊緣咬牙求生」。他質問「法律的天平，竟要向何方傾斜？」斥責涉事職員釀成的苦果，為他人一輩子無法癒合的傷口。

阿Mo這三年，是怎樣從血肉模糊中掙扎求存？如何在每一次生死邊緣咬牙求生？而此刻，那些以「經驗不足」為盾牌的人，那些聲稱「未及細閱」便草草簽核的主管，難道一句推諉，就能抹去血淚？難道主管的責任，竟輕賤如每月簽收的薪水單？ Mo父李盛林

在第149周代禱信帖文中，上載阿Mo送院相片。（羅乃萱FB圖片）

Mo父︰心頭的火種早已焚盡成灰

李牧師表示，身為父母不過是血肉築成的凡人，不懂法典上冰冷的鉛字，卻嘗盡3年「凜冬裡公義的沉默」。但在獲知判詞的一刻，他形容心頭的火種早已焚盡成灰，「唯有滾燙的淚在天地間刻下血問︰這世間的重量，為何獨壓在無辜者的脊樑上？」

▼MIRROR演唱會墜屏幕案相關證人供詞▼



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代禱信全文︰

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 149 (20250601) 「雖困惑、仍帶著恩典前行」*

「我從前風聞有袮，現在親眼看見袮」 (約伯記42:5)

*【經文解釋 (上)】*：

*舊約中有個人（約伯），突然遭遇莫名災禍，失去一切所有，連身體也飽受折磨。直到神帶他觀看宇宙萬物，見識創造的偉大——他才明白：自己不懂的事太多，只能學習謙卑順服在神的主權下*。

正如約伯最後的醒悟：「我知道你無所不能，你的計畫永不落空…求你聽我訴說，解答我的困惑。」

*【阿MO在經文中的體驗 (上)】*

*猶記得事故發生後，當旁人急切詢問阿MO是否知曉發生何事時，他那微弱顫動的「搖頭」回應，恍若意識突然斷片般令人揪心*。這場飛來橫禍，恰似《聖經》中約伯所遭遇的試煉，瞬間將他推入必須直面巨大悲痛與艱難適應的深淵。時光荏苒已屆三載，儘管至今仍未能恢復自主行動能力，但在這段漫長復健途中，卻讓他愈發體悟天地之浩瀚，更驚嘆於造物主蘊藏在生命中的奧秘。此刻方知，人世間確有太多難以參透的命定與因果。

*(一) 啟言 (Mo)：*

1) 儘管深知前路仍佈滿重重挑戰——正如過去一周，*苦候近三年，盼能得以窺見事件的真相，然而，對法律一無所知的阿MO而言，非但未能豁然開朗，反倒平添更多困惑*。即便如此，他仍未因此削減半分康復的決心，依舊奮力前行，期盼在療愈之路上再進一步。

2) 在駕馭電動輪椅的訓練中，阿MO仍奮力突破身體的桎梏。憑藉神的恩典，*他正一步步跨越康復記錄的限制，書寫屬於自己的生命見證*。

3) *禱告*：

a) *復康之路的禱告*求袮堅固阿MO每日復康的心志，縱是無人走過的路，袮親手牽引的每一步，都是帶著應許的曙光。

b) *傷痛轉化的禱告*：求祢將這三年苦難，煉成如約伯親見恩典的印記：「從前耳聞祢名，今在淚中擁抱祢實存。」願每道傷痕都成為遇見祢榮光的聖所。

*(二) Mo爸媽：【生命經歷體驗分享】感觸抒發一二*

1) 難道「缺乏經驗、疏忽無能」竟成了殺人的免死金牌？

那些輕率填報數據的手，看似無心，卻實實在在地奪走了阿MO的人生！

*試問：一個毫無經驗的司機，若駕車撞至他人重傷、甚至致死，難道也能以「新手」為由脫罪？*

2) 法律的天平，竟要向何方傾斜？他們釀成的苦果，是他人一輩子無法癒合的傷口！*阿MO這三年，是怎樣從血肉模糊中掙扎求存？如何在每一次生死邊緣咬牙求生？而此刻，那些以「經驗不足」為盾牌的人，那些聲稱「未及細閱」便草草簽核的主管—— *難道一句推諉，就能抹去血淚？難道主管的責任，竟輕賤如每月簽收的薪水單？*

3) *正是他們筆尖的虛偽與輕慢，化作利刃穿透他人身軀！重創的頸椎、瀕死的呼吸、在鬼門關前被硬生生拖回的人生……*

當血已流盡、痛已刻骨、他們豈能不必為「傷人」二字伏法？！

4) 身為父母，我們不過是血肉築成的凡人，不懂法典上冰冷的鉛字，卻嘗盡三年凜冬裡公義的沉默。當「似是不需付上任何責任」成了血寫的判詞，當暗夜中每一道兒子身上的疤痕都發出灼燒的嘶鳴—— *心頭的火種早已焚盡成灰，唯有滾燙的淚在天地間刻下血問：「這世間的重量，為何獨壓在無辜者的脊樑上？」*

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神和你們的記念 - 「*149 雖困惑、仍帶著恩典前行*」。