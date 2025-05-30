MIRROR演唱會墜屏幕　成因與絞架鋼索有關　官斥銚龍製作粗製濫造

MIRROR演唱會2022年7月於紅磡體育舉行的演唱會發生嚴重意外，掛在天花的電視屏幕墜下令2名舞蹈員嚴重受傷。3名有份負責統籌的職員，涉虛報懸掛裝置重量被控，今被裁定罪名不成立。暫委法官鍾明新裁決時引述專家證供指，屏幕掉下源於其中一條鋼索出現快速的金屬疲勞，這與絞車設計欠佳有關。但絞車和鋼索均為內地公司銚龍舞台製作有限公司負責，直指銚龍粗製濫做。雖然3被告提供的負重表等資料有多處錯誤，但該些偏差並未導致屏幕墮下，這亦是法官認為控方未能證明被告有罪的原因之一。



意外發生經過

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

先是一邊鋼索斷裂。(資料圖片)

另一邊鋼索在無其他保護設施下也斷開。(資料圖片)

重逾500公斤的屏幕掉到地面。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

絞車設計欠佳令鋼索狀況不理想

法官在裁決理由書指出，演唱會事故調查小組專家顧問林超雄博士的證供指，他認為，事件源於懸吊肇事LED屏幕的2條鋼索，其中一條鋼索的鋼絲，出現快速的金屬疲勞，最終斷裂。專家又認為，此事牽涉絞車設計欠佳，令鋼索的狀況不理想。

銚龍負責提供鋼索及鐵框

法官續指，證供顯示東莞巿銚龍舞台製作有限公司負責絞車設計和提供相關組件，包括是次斷裂的鋼索。而屏幕供商In Technical Production Limited（ITP）的行政總裁楊浩廷便在審訊時供稱，懸吊LED屏幕的機械組件由「銚龍」提供，包括鋼索及鐵框。ITP提供的LED屏幕則鑲嵌在鐵框。

若屏幕被移除便可避免意外

此外，ITP項目經理林子江供稱於事故前一天，留意到肇事LED屏幕有傾斜，而分判商協興隆的工人曾作檢查。林指，當時無人提及若不安全，該屏幕便要停用。林超雄認為，傾斜問題顯示絞車設計出現問題。若LED屏幕被移除，是次意外可以避免。

指銚龍粗製濫做

法官續指，「銚龍」在設計和安裝鉸車系統欠佳，同時他們選用的鋼索，未達至所需的安全程度，此顯示「銚龍」在協辦是次演唱會時粗製濫做。法官指，涉案負重表聲稱裝備的重量和實際不符，但此事未有影響「銚龍」選用鋼索，因此認為控方未能證明涉案負重表虛報裝備的重量，是導致LED屏幕墮下的原因。

首被告吳凱瑩是藝能的項目經理，負責聯絡及文件工作，今被裁定欺詐罪不成立。(梁鵬威攝)

次被告林志華是藝能的負責人，被裁定罪名不成立。(梁鵬威攝)

第三被告梁耀祖，被裁定欺詐罪不成立。(梁鵬威攝)

3名被告：吳凱瑩（女，項目經理，42歲）、林志華（工程統籌，61歲），梁耀祖（項目經理，50歲），被控一項串謀欺詐罪，指他們於2022年5月19日至7月25日期間，虛報負重設備的重量，串謀欺詐康文署的經理，以令他允舉行「MIRROR. WE. ARE LIVE CONCERT 2022」演唱會。3人另被控一項交替性的欺詐罪。

案件編號：DCCC 291/2023

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