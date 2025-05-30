MIRROR演唱會墜屏幕｜3公司曾遭票控罰77.2萬　阿Mo已就工傷索償

撰文：郭顥添
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男團MIRROR紅館2022演唱會發生嚴重事故，演出期間有重逾500公斤屏幕從天花墜下，並擊中舞蹈員李啟言(阿Mo)令他嚴重受傷。3名涉舞台統籌工作的職員，今(30日)被裁定欺詐罪不成立。

除這3人以外，政府勞工處曾就事後向3間公司發出傳票，包括兩間負責舞台工程的公司，及舞蹈員的僱主，3間公司合共罰款77.2萬元。其中負責舞台工程的承辦商協興隆舞台工程，近月更遭一間內地公司申請清盤，並將於今年7月在高院處理。

民事索償方面，根據資料，受傷最重的李啟言曾入稟區域法院，向其僱主舞館有限公司就工傷索償。

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綵排期間已有舞蹈員受傷

案情透露，演唱會在2022年7月25日進行綵排期間，已曾因升降台未按時升回地面，令舞蹈員羅德智墮下2至3米台板，羅的胸口、頸及膝蓋等受傷。同月28日演唱會進行中途，一塊升降中的屏幕因鋼索斷裂而墜下，並擊中舞蹈員李啟言及張梓峯，其中李被擊中頸部，傷勢嚴重。

調查後發現，屏幕因其框架質素差劣，承載量大、沒有加裝安全鏈作為保險，令框架出現金屬疲倦而掉下。

2022年7月28日，MIRROR演唱會期間，一塊屏幕從高處墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中李啟言（阿MO）頸椎重創，至今仍留院治療。（勞顯亮攝）
Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)
Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)
Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)
Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)
墜下LED熒幕的鋼纜鬆脫，放大圖片可清晰看到有吊環螺絲帽和三個扣索（黃圈示）。（勞顯亮攝）
墜下屏幕的框架質素差劣，演唱會進行第四天便發生墜屏幕意外。(資料圖片)

協興隆員工靠目測判斷

3名被告中，藝能是協興隆的分判商，墮下屏幕的框架購自內地，由協興隆員工代為安裝，其後監察人員只透過目測判斷工程是否穩妥。勞工署認為兩公司沒有作合適安裝及監測，巨型屏幕墜下是可預期的事。

不應讓舞蹈員走近煙火裝置

至於另一被告舞館有限公司，被指不應讓舞蹈員走近煙火裝置，遑論要求他們操作煙火裝置，同時亦沒有為舞蹈員發出保險單及依時向勞工處通報僱員受傷。

協興隆遭佛山公司申請清盤

協興隆被判罰款42萬，是3間公司中最重。此外，協興隆2025年2月遭佛山市钜能舞台设备有限公司在高等法院申請清盤，該公司一度在4月撤銷申請，但再5月又再要求協興隆清盤，案件將於今年7月16日在高院處理。

方家諾Rock Sir是舞館的股東之一，他過往亦多次為MIRROR編舞。（影片截圖）
舞蹈員李啟言（阿Mo）意外後嚴重受傷，他亦有就工傷索償。（李盛林代禱信圖片）

舞館股東Rock Sir曾為MIRROR編舞

另一被告舞館有限公司，其股東之一是經常為MIRROR作編舞的Rock Sir方家諾，他亦是該演唱會的舞蹈總監。該公司認罪時，其律師指業界一直視舞蹈員為自由身工作者，舞館想舞蹈員有合約保障，才「挺身而出」簽約，沒想到會變成僱傭關係，該次演唱會的24名舞蹈員中，有23人為舞館聯署求情。

李作民事索償舞館無代表出席

事後受傷最重的李啟言，有就工傷向舞館索償，他在申索文件透露當時月入約$73,720元，惟因表演時遇上意外並傷及脊椎，致四肢癱瘓，要求工傷賠償。案件今年2月在區院聆訊時，舞館並無派代表出席，聆案官當時下令若舞館須在42天內回應，否則會直接進入評定賠償程序。

案件編號：KCS 1557-1562, DCEC 338/2024

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