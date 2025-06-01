端午節假期｜港車北上回港潮　港珠澳大橋口岸傍晚現入境車龍

內地端午節小黃金周今日（6月1日）進入第二日，而本港端午節連周日假期今日結束。有網上北上群組專頁顯示，下午5時起開始有較多北上港車經港珠澳大橋回港，東涌人工島口岸檢查閘位出現車龍。



6月1日下午時分，陸續有北上港車經港珠澳大橋回港，在東涌人工島口岸檢查閘位出現車龍。（Facebook專頁港車北上分享群圖片）

6月1日下午時分，陸續有北上港車經港珠澳大橋回港，在東涌人工島口岸檢查閘位出現車龍。（Facebook專頁港車北上分享群圖片）

6月1日下午時分，陸續有北上港車經港珠澳大橋回港，在東涌人工島口岸檢查閘位出現車龍。（Facebook專頁港車北上分享群圖片）

入境處資料顯示，今日截至下午4時，有19.9萬港人出境，當中15.8萬人北上內地（不包括經機場、港珠澳大橋及港澳客輪碼頭出境）；同期入境則有14萬港人回港，當中至少10.5萬人由內地回港（不包括經機場及港珠澳大橋入境）。

內地旅客方面，同樣截至下午4時，有10.8萬人入境，連續兩日超過10萬人，而同期出境則有2.4萬人。

昨日（5月31日）端午節昨全日錄得約107萬人次經本港各口岸出入境，當中出境佔逾57萬人次，當中43.2萬港人離港，近34.6萬人為北上。

入境人次約有50萬，其中139,585人次為內地訪客，數字為過去兩個月的周六中第二高，僅次於5月3日五一黃金周的周六，當日有19.3萬人次抵港。至於四月及五月的其餘周六，入境內地客人次在10萬至12.8萬間徘徊，昨日高約14%。

昨日羅湖口岸最為繁忙，全日錄得約22.7萬人次出入境，其後依次為落馬洲支線口岸、深圳灣口岸、機場及港珠澳大橋。高鐵西九龍站全日錄得38,985人次內地旅客來港。