端午東壩直擊｜漁護署派員捷徑攔截　方國珊：有人觀景台越界打卡

【端午節假期／西貢東壩／內地旅客／破邊洲／方國珊】今年端午節（31日）內地居民一連三日放假（5月31日至6月2日），料有大批內地旅客趁「端午節小黃金周」訪港。劌年內地旅客時興來港行山，西貢區議員方國珊今早（31日）到西貢東壩直擊，讚賞漁護署派員於一條危險捷徑入口站崗，阻止行山人士進入。



不過在破邊洲觀景台一邊，旅客「越界」到危險山崖邊打卡情況仍然嚴重，有人將行山杖當《星球大戰》武器揮舞，有人則扮《鐵達尼號》主角打開雙手經典動作，由於今日吹強風，旁觀的本地行山人士為他們提心吊膽，擔心發生意外。她呼籲漁護署應加強人手作出警告，長遠應修改法例增加執法權力。



2025年5月31日，內地端午節小黃周首日，來往北潭涌及萬宜水庫東壩的9A小巴站，起碼有半百人在排隊等候小巴。（方國珊提供圖片）

2025年5月31日，內地端午節小黃周首日，來往北潭涌及萬宜水庫東壩的9A小巴站，起碼有半百人在排隊等候小巴。（方國珊提供圖片）

東壩9A小巴早上8時半至10時共有10班車開出

西貢東壩近年成為內地旅客的「新歡」，每逢長假期都人頭湧湧，交通配套等問題被人垢病。西貢區區議員方國珊今早（31日）到場直擊交通狀況，認為整體暢順。而根據她提供的圖片顯示，當時起碼有半百人在排隊等候小巴，所有人的秩序良好。

方國珊統計發現，早上8時半至10時期間，來往北潭涌及萬宜水庫東壩的9A小巴路線，共有10班車開出；九巴來往西貢及黃石碼頭的94路線如常。她感謝運輸處高級主任及警員到埸協助交通管理，又引述旅客讚揚「好窩心」，評為良好的旅遊體驗。

方國珊引述旅客讚揚交通安排「好窩心」，評為良好的旅遊體驗。（方國珊提供圖片）

東壩及西壩繁忙時段實施單向車路管制

方國珊觀察隨萬宜水庫東壩及西壩一帶，警方已做好交通管制措施，包括在繁忙時段實施單向車路管制，例如先後讓20多輛車進出東壩，減少東壩萬宜路因避車及讓車造成阻塞。

警方已做好交通管制措施，包括在繁忙時段實施單向車路管制。（方國珊提供圖片）

方國現表示，錨形石堤一邊山腰有一條捷徑，十分危險，今日已見漁護署派員在捷徑入口站崗，禁止任何人進入。

在錨形石堤一邊山腰有一條捷徑。（方國珊提供圖片）

漁護署派員在捷徑入口站崗，禁止任何人進入。（方國珊提供圖片）

不少人在破邊洲觀景台觀賞打卡，但也有人走出觀景台，到危險位置打卡。（方國珊提供圖片）

破邊洲不少旅客危坐山崖邊 或在強風下擺甫士打卡

不過走至破邊洲的最佳觀賞位置，方國珊目擊不少旅客跨過漁護署「危坡不可越欄」的警告牌，危坐在地質公園的山崖邊，或是做出不同造型動作打卡，「有人拎住兩枝銅鋼棒揮舞，又有人學《鐵達尼號》（主角）打開雙手」，她引述在場港人說︰「今日吹強風下睇到提心吊膽，非常危險，真的很擔心發生意外。」

方國珊在破邊洲觀景台，目擊不少旅客跨過漁護署的「危坡不可越欄」警告牌，危坐在地質公園的山崖邊，或是做出不同造型動作。（方國珊提供圖片）

方國珊目擊不少旅客跨過漁護署的「危坡不可越欄」警告牌，危坐在地質公園的山崖邊，或是做出不同造型動作。（方國珊提供圖片）

在破邊洲觀景台，不少旅客跨過漁護署的「危坡不可越欄」警告牌，有人在山崖邊做出《鐵達尼號》打開雙手經典動作。（方國珊提供圖片）

方國珊在破邊洲觀景台提醒行人士不要「越界」走到山崖邊危險位置。（方國珊提供圖片）

漁護署無權要求旅客離開危坡 方國珊籲長遠應修例增執法權力

雖然內地旅客險象環生，惟目前漁護署只能作出勸喻。方國珊呼籲應加強人手警告及提示，長遠應修改法例，增加執法權力，以加強阻嚇作用。她引述市民的建議，認為漁護署應研究加裝半腰圍欄，以避免發生意外。

方國珊在破邊洲觀景台一帶，發現沿路有少量棄置膠樽及垃圾。（方國珊提供圖片）

方國珊在破邊洲觀景台一帶，發現沿路有少量棄置膠樽及垃圾。（方國珊提供圖片）

破邊洲觀景台沿路有少量棄置膠樽及垃圾

方國珊在破邊洲觀景台一帶，發現沿路有少量棄置膠樽及垃圾，呼籲市民及旅客應文明旅遊，要「自己垃圾自己帶走」。她留意到漁護署派出外判清潔工人清理，並讚揚本地志願團體Teva自帶尼龍袋，10多人自發執垃圾行動。

根據方國珊的圖片顯示，部份垃圾為主要為內地飲品牌子，例如有簡體字版的寶礦力、伊利舒化牛奶、景田純淨水等。