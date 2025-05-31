端午節｜大熊貓津津有味食糉　「蛋黃」由黃色高纖餅乾和蕃薯製成

【端午節／大熊貓BB／海洋公園／香港國際龍舟邀請賽】海洋公園大熊貓家族今日（31日、端午節）總動員與市民一同歡渡佳節。其中龍鳳胎BB細佬「得得」似乎非常喜歡奶爸奶媽為牠們製作的龍舟裝置，一直待在旁邊進食，不願離開。



至於盈盈、樂樂、安安和可可則悠然自得進食特製糉子，吃得津津有味。原來該糉子的蛋黃，是由黃色高纖餅乾和蕃薯製成，對大熊貓而言既美味又營養豐富。



海洋公園的奶爸和奶媽早已為大熊貓BB悉心製作龍舟佈置。（海洋公園圖片）

大熊貓BB家姐和細佬歡渡端午節。（海洋公園圖片）

細佬鍾愛龍舟 一直在旁進食不願離開

為了迎接端午節，海洋公園的奶爸和奶媽早已為大熊貓BB悉心製作龍舟佈置，根據圖片顯示，細佬「得得」似乎非常喜歡龍舟，一直待在旁邊進食，不願離開。

可可對特製的糉子「愛不釋口」，該糉子的仿製蛋黃由黃色高纖餅乾和蕃薯製成。（海洋公園圖片）

安安對特製的糉子「愛不釋口」，該糉子的仿製蛋黃由黃色高纖餅乾和蕃薯製成。（海洋公園圖片）

特製糉子蛋黃由黃色高纖餅乾和蕃薯製成

另一邊廂，大熊貓盈盈和樂樂悠然自得嘆冰糉，安安和可可則對特製的糉子「愛不釋口」，吃得津津有味。海洋公園透露，該糉子的仿製蛋黃由黃色高纖餅乾和蕃薯製成，對大熊貓而言既美味又營養豐富。

尖沙咀海濱即日起設有大熊貓打卡熱點，圖為參考圖片。（旅發局提供相片）

星光大道設大熊貓打卡點及期間限定店

國際龍舟邀請賽嘉年華即日起在尖沙咀星光大道舉行，海洋公園的大熊貓IP「Panda Friends」同時驚喜現身，各大熊貓換上端午主題造型，市民及旅客可到場打卡留念。

海洋公園在星光大道開設期間限定店，首次發售龍舟主題特別版的大熊貓精品。（旅發局文件截圖）

此外，海洋公園也在星光大道開設期間限定店，將首次發售龍舟主題特別版的大熊貓精品，包括冰涼巾、徽章及短袖上衣。若市民及旅客參與美食街攤檔消費，即可獲贈精美大熊貓貼紙乙包，送完即止。