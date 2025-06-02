大欖隧道｜政府收回後首工作日 八鄉入口前數百米即行車緩慢
今日（6月2日）是政府收回大欖隧道後首個工作天，運輸及物流局局長陳美寶到場視察交通情況。她表示，由凌晨0時至今早6時，大欖隧道的車流比以往增1成，符合預期，當局將密切留意相關情況。
工聯會立法會議員、立法會交通事務委員會委員陸頌雄今早8時20分由天水圍出發，其後8時40分即將抵達大欖隧道，惟八鄉入口前數百米行車緩慢。陸頌雄估計與「易通行」只開放3條行車線有關，駛離轉車站的巴士與慢線私家車互相爭路，認為有改善空間。
運輸及物流局局長陳美寶今早視察情況，她指由今日凌晨0時至今早6時，大欖隧道車流比以往增加1成；而昨日的車流則比以往星期日增加4成，符合政府預期。她預料，調整收費有助吸引市民使用大欖隧道，屯門公路車流將減少5%，從而紓緩交通。
陳美寶又指，政府正研究調整部分隧道收費，包括香港仔隧道及城門隧道。她又預料中九龍繞道將於今年年底通車，當局會研究收費。
大欖隧道入口前行車緩慢 陸頌雄料與易通行開放3條行車線有關
工聯會立法會議員、立法會交通事務委員會委員陸頌雄今日在社交媒體表示，今早8時20分由天水圍出發，其後8時40分即將抵達大欖隧道，惟入口前約數百米行車緩慢。陸頌雄估計與「易通行」只開放3條行車線有關，駛離轉車站的巴士與慢線私家車互相爭路。他認為有改善空間，但情況尚可接受。
籲大欖隧道非繁忙時段減價 易通行加開行車線
陸頌雄建議青朗公路段（南行線）增設分叉路口至錦田、錦上路一帶，以紓緩博愛迴旋處、凹頭迴旋處及錦田公路擠塞情況；同時易通行應盡快開放更多行車線，以疏導車龍。
陸頌雄認為當局應適時檢討大欖隧道收費，特別是日間一般時段和非繁忙時段，仍有減費空間。另外有鑑於巴士隧道的收費大幅減少，減幅高達170元，他要求巴士公司直接回饋予乘客。
大欖隧道於5月31日起實施新收費，私家車分時段收費，繁忙時段收45元，一般時段30元，非繁忙時段18元，星期日及公眾假期全日劃一18元。貨車和巴士等商用車全日收43元。