大欖隧道｜政府收回後首工作日　八鄉入口前數百米即行車緩慢

今日（6月2日）是政府收回大欖隧道後首個工作天，運輸及物流局局長陳美寶到場視察交通情況。她表示，由凌晨0時至今早6時，大欖隧道的車流比以往增1成，符合預期，當局將密切留意相關情況。



工聯會立法會議員、立法會交通事務委員會委員陸頌雄今早8時20分由天水圍出發，其後8時40分即將抵達大欖隧道，惟八鄉入口前數百米行車緩慢。陸頌雄估計與「易通行」只開放3條行車線有關，駛離轉車站的巴士與慢線私家車互相爭路，認為有改善空間。



運輸及物流局局長陳美寶( 前右二）及運輸署署長李頌恩（前右一)今早視察大欖隧道情況。（運輸及物流局圖片）

大欖隧道於5月31日起實施新收費。（資料圖片）

俯瞰大欖隧道口。（資料圖片/顏銘輝攝）

運輸及物流局局長陳美寶及運輸署署長李頌恩今早視察大欖隧道情況。（運輸及物流局圖片）

運輸及物流局局長陳美寶今早視察情況，她指由今日凌晨0時至今早6時，大欖隧道車流比以往增加1成；而昨日的車流則比以往星期日增加4成，符合政府預期。她預料，調整收費有助吸引市民使用大欖隧道，屯門公路車流將減少5%，從而紓緩交通。

陳美寶又指，政府正研究調整部分隧道收費，包括香港仔隧道及城門隧道。她又預料中九龍繞道將於今年年底通車，當局會研究收費。

大欖隧道入口前行車緩慢 陸頌雄料與易通行開放3條行車線有關

工聯會立法會議員、立法會交通事務委員會委員陸頌雄今日在社交媒體表示，今早8時20分由天水圍出發，其後8時40分即將抵達大欖隧道，惟入口前約數百米行車緩慢。陸頌雄估計與「易通行」只開放3條行車線有關，駛離轉車站的巴士與慢線私家車互相爭路。他認為有改善空間，但情況尚可接受。

工聯會立法會議員、立法會交通事務委員會委員陸頌雄。（資料圖片／盧翊銘攝）

籲大欖隧道非繁忙時段減價 易通行加開行車線

陸頌雄建議青朗公路段（南行線）增設分叉路口至錦田、錦上路一帶，以紓緩博愛迴旋處、凹頭迴旋處及錦田公路擠塞情況；同時易通行應盡快開放更多行車線，以疏導車龍。

陸頌雄認為當局應適時檢討大欖隧道收費，特別是日間一般時段和非繁忙時段，仍有減費空間。另外有鑑於巴士隧道的收費大幅減少，減幅高達170元，他要求巴士公司直接回饋予乘客。

(政府新聞處)

大欖隧道於5月31日起實施新收費，私家車分時段收費，繁忙時段收45元，一般時段30元，非繁忙時段18元，星期日及公眾假期全日劃一18元。貨車和巴士等商用車全日收43元。