蔡天鳳前家姑涉瞞子行蹤　家中CCTV揭認身有屎　叫蔡母稱無見其子

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解，其前家姑李瑞香涉為隱瞞其被通緝兒子鄺港智的行蹤，被控意圖妨礙司法公正罪，案件今(2日)在區域法院開審。控方開案陳詞透露，鄺曾匿藏於蔡購下於加多利山的單位內，該單位內有設收音功能的閉路電視。片段所見，鄺知道蔡母報警後，曾在單位致電蔡母，並激動地指蔡母為何報警不通知他，鄺離開單位時，李曾與鄺有對話並目送他離開。李則在其子離家後致電蔡母，自稱「身有屎」，故不和警方合作，又叫蔡母：「你話冇同我個仔聯絡，你可以講無架嘛。」庭上又透露，鄺被捕時身上有蔡天鳳的信用卡。



女被告李瑞香，65歲，退休，她否認妨礙司法公正罪，指她於2023年2月22至23日意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即妨礙和阻撓香港警務處對鄺港智的調查和拘捕，並涉建議張燕花不向香港警務處提供資料，或向香港警務處提供虛假或誤導的資料。

女被告李瑞香否戠妨礙司法公正罪。（資料圖片/陳浩然攝）

蔡天在2023年2月失蹤，其後被發現疑被殺及被肢解。

警方接報後想找蔡天鳯前夫鄺港智調查，鄺因多年前被控盜竊後潛逃一直被法庭通緝。(資料圖片)

蔡與鄺婚後曾住黃埔花園

控方開案陳詞指，李瑞香的幼子鄺港智於2013年和蔡天鳳結婚，兩人育有一子一女。鄺港智和蔡天鳳一家四口，和蔡的母親張燕花，曾一同居於黃埔花園。

李稱2016年起沒有見過鄺港智

鄺港智後來因涉及一宗盜竊罪，原於2015年11至12月接受審訊。惟他於同年8月棄保潛逃，法庭因此發出通緝令。警員曾於2017年3月10日，到李瑞香和丈夫鄺球當時的將軍澳尚德邨住所，李當時回應稱，他自2016年起，已沒有見過鄺港智，不知其下落。警員指鄺港智被通緝，若李有任何關於鄺港智的消息，便通知警方。

蔡再婚後購下嘉道理道單位子女住

鄺港智和蔡天鳳於2017年離婚，蔡其後的伴侶為譚方駿。蔡於同年購入，位於加多利山嘉道理道Kadooria一單位，讓兩名子女居住，她亦讓李和其丈夫蔡球住在單位，以照顧蔡的兩名子女。此外，她在單位的客廳和廚房，安裝具有錄音和錄影功能的閉路電視鏡頭。而閉路電視片段顯示，於2023年2月12至22日，鄺港智經常在單位出現，和李瑞香有互動。

庭上透露，蔡天購下供子女居住的嘉道理道單位，內設有收音功能的閉路電視，並拍到鄺港智在單位內的舉動。(周偉強攝)

蔡天鳳母親張燕花發現女兒失蹤後，曾收到鄺港智及其母李瑞香的電話。(梁鵬威攝)

鄺港智致電蔡母時表現激動

2023年2月21日下午，蔡的丈夫譚方駿及母親張燕花未能聯絡蔡，他們晚上11時許報警。鄺港智當時曾致電張，表現激動，怪責張未有預通知他就報警。同時，片段拍到鄺港智於22日晚上12時許帶著袋離開單位，李則陪同他到門口。李曾問張何時報案，鄺港智回覆：「依家囉。」李表現擔心並稱：「死啦。」又說：「我好驚呀﹗」和「快啲行啦﹗」等，催促鄺盡快離開單位。

拒向警透露子的電話

警員接報蔡失蹤後，向李瑞香等人調查，惟李十分不合作，並提供虛假資料。警員於2月22月致電李相約見面，但遭拒絕。警員其後再致電李問鄺港智的電話號碼，李回覆指鄺港智使用不同電話號碼來電，拒絶提供。

李與警會面時指鄺沒有回港

李其後同意和警員見面，並相約於2月23日中午12時許在會所見面。當時李向警員稱，鄺港智甚少和她聯絡，也沒有回港。

曾向蔡媽稱身有屎

此外，李瑞香於23日下午4時起，多番致電長子鄺港傑、丈夫和張。閉路電視亦拍到她和張通話的片段，同時張亦有把對話錄音。李向張稱，警員問及鄺港智時，她多番稱不清楚或不知道，但其實她知道答案，並解釋有難言之隱。李曾謂：「梗係唔俾得，你知點解唔俾得架嘛...係我身有屎呀，阿鳳媽….你都知Alex乜嘢事架啦。」她又解釋為何不讓警員進入單位，因單位內有鄺港智的物品。而鄺港傑知道箇中原因，不會向警員如實直說。

李稱其處境不可以乜都講

李亦向張燕花稱：「我哋唔同你呀，我地要遮掩..,,我哋唔、唔可以好似你咁樣乜都講呀﹗….你鐘意講乜都得。」李亦向張稱：「不過你話冇同我，你話冇同我個仔聯絡，你可以講無架嘛。」

鄺港智被捕時有蔡天鳯的信用卡

李瑞香於2月24日被捕，鄺港智則於翌日在東涌一個碼頭被捕。警員當時在其身上，檢獲68萬元現金、5隻名貴手錶、一條「勞斯萊斯」車匙、兩條「凌志」車匙等。根據同意案情，當時鄺港智身上其中一張信用卡屬蔡天鳳。此外，他身上當時亦有香水、潔面乳等。

案件編號：DCCC 140/2024