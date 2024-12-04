議員關注集體詐騙交通意外援助金　政府：研降最高可申請病假金額

政府連續三年出現千億元赤字，而警方上月揭發有詐騙集團自編自導交通意外，意圖騙取社署的交通意外傷亡援助金，涉及121宗交通意外，涉款共約1,400萬元，最嚴重的一宗騙取70萬援助金，令議員關注公帑的運用。多位立議員今日（4日）在立法會大會上均表示關注指計劃的申請條件寬鬆，例如不需審核申請人經濟狀況，與現時政府財政情況不匹配。



勞工及福利局局長孫玉菡回應稱，會檢討計劃細節，大方向包括研究能否降低最高可申請180日的病假金額，「量入為出」處理申請。



孫玉菡在立法會會議上表示，正檢討交通意外傷亡援助金計将（黃浩謙攝）

陳健波關注政府跟進可疑個案的流程（黃浩謙攝）

孫玉菡：向警方轉介575宗可疑個案 275人被捕

行政會議成員、保險界立法會議員陳健波詢問政府跟進可疑個案的流程及結果，及會如何防止詐騙援助金行為。

孫玉菡回應，過去三年社署已經向公私營醫療機構，核實醫療證明文件共5600次，再繼續處理申請。他表示，社署人員會加強核實申請人有否就同一宗交通意外，循其他途徑索取損害賠償，如已發放援助金，會通知保險公司防止雙重賠償。

他表示，社署若懷疑個案設計虛假醫療資料欺詐，會轉交警方調查。過去三年共轉介575宗可疑個案，其中275人被捕。他說，未來社署會加強抽查申請人提交的醫療證明文件，並要求提供更詳盡的交通意外資料以供調查。

至於詐騙行為的防止，孫玉菡說會向市民說明，騙援助金會按照盜竊罪被起訴，最高判囚14年；社署會在網頁發放資訊，並張貼打擊濫用或欺詐交通意外傷亡援助金的新聞稿、播放宣傳短片。

政府將研降低補助額

航運交通界易志明與選委界蘇長榮都認為計劃長期被濫用，因申請條件過於寬鬆，如無須審查申請人經濟狀況，助長詐騙誘因。選委界譚岳衡直指要考慮現時財政狀況。

根據《交通意外傷亡援助計劃發放細則》，補助額根據病假或住院日數而定，最高可達180日。孫玉菡回應說，政府會檢討計劃細節，研究能否降低最高可申請180日的病假金額、整合援助金類別等。他表示政府會「量入為出」處理申請，並鼓勵市民舉報騙取援助金行為。

孫玉菡指政府會檢討計劃細節，研究能否降低最高可申請180日的病假金（黃浩謙攝）

孫玉菡：未應用AI、大數據處理個案

有議員亦關注科技如何應用解決援助金騙取個案。陳健波提問局方會否應用人工智能，處理交援助金的申請。孫玉菡指，根據現有流程，每一宗援助金個案，社署都會與申請人會面核實資料，用AI模型處理申請並不合適。

選委界容海恩則關注會否設立大數據平台，實現交通意外傷者，及其援助金申請資料在政府、醫療機構、警方三方互通。孫玉菡不太認同，他稱社署現時和公營醫療合作密切，已經聯手處理多宗交通意外，一體化平台數據涉及私隱問題，要加倍小心。

▼警方揭發有多個詐騙集團自編自導多宗交通意外圖騙取交通意外傷亡援助金▼

