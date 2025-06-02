林作涉不小心駕駛　高院官認為未足證林駕駛態度疏忽　裁上訴得直

網紅林作2022年在中環長江中心的停車場駕駛一輛私家車時，疑因跣軚失控撞凹停車場鋼柱，事後林票控不小心駕駛，經審訊後被裁定罪成。林早前不服定罪，入稟高等法院提出上訴，指其車輛是因為路面濕滑「跣軚」而導致意外發生。法官潘兆童今（2日）在高院頒布判辭，指單憑案情而言，證據並不足以證明林的駕駛態度有疏忽，認為裁判官錯誤地運用了「事實自證」原則，裁定林作上訴得直，撤銷其定罪及刑罰。



上訴人林作，被裁定於2022年6月10日中午近12時，在中環皇后大道中2號長江集團中心停車場，不小心駕駛一輛私家車。

林作就不小心駕駛罪在高等法院上訴得直。（陳浩然攝）

林指路濕跣軚而導致意外

事件發生於2022年6月10日，林作駕駛私家車到長江中心停車場的一個轉彎位時，其車輛的保險桿與停車場的其中一支鋼柱相撞。林解釋指，因為路面濕滑「跣軚」而導致意外，惟原審裁判官不接納林的解釋，並裁定林不小心駕駛罪成。

認為控方未能證林的駕駛態度有疏忽

法官潘兆童在判辭指，舉證責任在於控方，控方須證明被告案件中沒有達至合理駕駛者的標準，單憑案情而言，控方並不能在在毫無合理疑點的情況下，證明林的駕駛態度有疏忽。

憑片段難判斷行車速度是否合適

潘官認為裁判官錯誤地運用了「事實自證」的原則，在此案件中，裁判官不接納林的解釋，故因為林的辯解不成立，便推論林有不小心駕駛。潘官續指，翻查閉路電視片段後，認為難以單憑片段來判斷車輛行駛速度是否合適、是否發生側滑，以及車輛撞上立柱的原因。

案件編號：HCMA139/2023