林作不服不小心駕駛罪成提上訴　強調駕駛時謹慎專注　案押後裁決

前大律師林作前年駕車入中環長江中心時疑因跣軚，撞凹停車場鋼柱，遭票控不小心駕駛。他在裁判法院被裁定罪成，遭判罰款2000元。他就定罪提出上訴，案件今(29日)在高等法院審理。林作強調，駕駛時謹慎和專，因此沒有足夠證據裁定他罪成。法官聽取陳詞後，押後以書面頒布裁決。林在散庭後稱就結果更有信心。



林作(中)上訴聆訊後稱對結果更有信心。(朱棨新攝)

上訴人林作，被裁定於2022年6月10日中午近12時，在中環皇后大道中2號長江集團中心停車場，不小心駕駛一輛私家車。

代表林作律師陳詞指，涉案閉路電視片段顯示，林駕駛的車輛以較慢的車速行駛，期間有留意前方的情況。林自辯時亦指，他當時以慢速行駛，認為原審裁判官指林未能控制車速的說法，並不合理，又指從片段可見，林扭軚時謹慎及專注，認為沒有足夠證據裁定林罪成。

律政司代表回應指，若不是林快速駛入涉案地點，不會出現不能扭軚的情況。

案件編號：HCMA139/2023