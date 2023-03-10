林作不小心駕駛罪成皺眉頭　形容如裕美不信他的被屈感　明言上訴

已轉職保險業的前大律師林作，在長江大廈停車場撞到鋼柱，被控不小心駕駛，今(10日)被裁定罪成，被罰款2千元。一直信心十足的林，離庭時眉頭略為皺起地說，感覺有點「Hurt」，像他向女友說愛她，對方又不信的「被屈」感，並稱：一定會上訴，很有信心可取回公道。他又指，就撞到鋼柱的賠償問題，林強調：「死都唔會賠。」然而他至今仍每天都使用該停車場，並說：「都幾好用架。」又說他會買叉燒包給停車場的阿姐，覺對方都幾「冧」他。



被告林作被票控於2022年6月10日中午近12時，在中環皇后大道中2號長江集團中心停車場，不小心駕駛一輛私家車。今被裁定罪成。

林作在庭外稱，已準備好要上訴。(凌子淇攝)

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認為高院會較重視法律原則

林作聽取裁決後即在法院交罰款，並稱早已帶備了現金，又說2千元罰款不算多，但他認為他是不該要付這款項的。林又說已準備好上訴，這是過程的一部份，並稱：「這裏只是上半集，下半集會在高等法院見。」林又稱他對上訴充滿信心，認為裁判官只是有不同看法，但認為高等法院會較重視法律原則，相信到時會還他一個清白。

聽裁決感覺如女友怎也不信他之感

林承認在聽取裁決時有眉頭深鎖，他形容那種感覺像與其女友裕美吵架，裕美堅持不相信他的那種狀況，在旁的裕美即時笑了出來，林更即直自說對白如演戲般說：「就如佢（裕美）問你愛唔愛我，我話愛，佢(裕美)就說：我唔信！」林自這感覺有點「Hurt（受傷害）」，及有點「被屈」之感，但他會勇於面對。

賠償問題至今未有定案

就賠償方面，他說暫未有定案，若對方要追究，林明言：「我死都唔會賠。」不過他至今仍每天都使用事發的停車場，又稱買叉燒包給停車場的阿姐時，覺得對方仍很「冧」他，並說該停車場很好，但再強調：「那件事件係唔關我事。」

林作稱他至今仍每天都用事發長江集團中心的停車場。（資料圖片/梁鵬威攝）

官裁決指不爭議被告的車曾與鋼柱接觸

審訊時，辯方質疑大廈收銀員和保安員描述被撞鋼柱的損壞情況並不一致。但裁判官今裁決時指，辯方不爭議被告車輛曾與鋼柱接觸，車輛有否造成損壞並不重要，因為鋼柱物料或許不易被損，關鍵在於他的駕駛態度是否謹慎。除非辯方爭議碰撞沒有發生，否則上述證供的出入不會削弱控方案情。

官認為停車場職員口供可信

裁判官又指，大廈停車場職員庭清楚憶述被告交代意外發生的過程，她到場檢查後沒有拍照，可能無法記得鋼柱哪一部份有損壞，但法庭不會預期她能仔細描述損壞情況，不影響其可信性。至於大廈保安曾與工程人員到場拍照，故他在庭上指出鋼柱有3個凹痕，辯方質疑保安錄口供時只說鋼柱有「損毀」，裁判官反駁這並不代表保安沒有說出真相，因「損毀」顯然是指該3處凹痕，裁定控方證人均誠實可靠。

被告說法與閉路電視片不符

至於被告自辯稱當時判斷，若果車輛越綫駛入旁邊逆向行車道會較危險，因為旁邊車道或有其他車輛經過，於是他便採取更安全做法，即讓車輛撞向鋼柱。裁判官分析指，從閉路電視片段所見，被告當時已經左轉，鋼柱就在他面前，因此他稱越綫駛入另一行車道的說法已不可能，且與閉路電視片段不符。

車頭紅漆掉落面積非小

裁判官認為，被告稱碰撞輕微，顯然是低估了損毀情況，根據警方拍攝的照片，他的車頭有紅漆掉落，面積非小，不是輕微花痕，碎片亦散落在被撞鋼柱旁的地上。基於上述因素，裁判官拒絕相信被告證供。

接納被告無超速但也非謹慎駕駛

裁判官接納辯方指被告當時並無超速駕駛，但無謹慎駕駛，並指他應該控制車速及進一步煞車，惟誤判扭軚時機，表現遜於一個理應可成功扭軚避免撞上鋼柱的謹慎駕駛者，因此裁定他罪成。

林作過往有7次違反交通規例

辯方大律師確認，林作過往7次違反交通規例，包括：超速駕駛、沒有遵從交通指示等，沒有進一步求情陳辭。裁判官最後指，本案並非同類案件中最嚴重，但考慮到是次乃他第一項交通案底，判罰2000港元。

案件編號：ESS 26888/2022