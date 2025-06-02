MIRROR演唱會墜屏幕・一片看清｜三職員全罪脫　最終責任誰屬？

男團MIRROR 2022年紅館演唱會嚴重事故，巨型屏幕突然從天花墜下，並擊中兩名舞蹈員，其中李啟言(阿Mo)頸椎嚴重受傷，至今仍四肢癱瘓。三名涉及舞台籌劃工作的職員涉虛報器材重量，被控串謀欺詐康文署，上周五(5月30日)被裁定全部脫罪。

法官在判辭指，他們交予康文署的文件雖然有多處錯誤，但無證據顯示是由他們準備，或意識到數據有錯。此外，法官指專家歸立的意外成因非天花超重導致，反而是康文署外聘的結構工程師未察覺圖則問題，建造屏幕框架的內地公司又粗製濫造導致意外。

事發三年，涉及案件的調查及刑事程序已告一段落，演唱會幕後製作以至工程人員上庭作供時，亦透露了事件是如何發生，惟是否已給當事人一個交代，仍是一個疑問。



▼2025年5月30日 三名脫罪被告離開法院▼



事發經過

男團MIRROR在2022年7月首次在紅館舉行演唱會，根據演唱會的監製等的供詞，主辦單位等早在當年1月已開始商討演唱會的舞台工程，並聘用了藝能工程公司統籌工作，再由藝能找來工程承辦商及其他分判商。

製作團隊當時原打算用12塊可升降及旋轉的雙面LED屏幕，以代表MIRROR的12名成員，亦考提過要掛12艘吊船，以載12子上高空。不過經討論後，最終決定只掛6塊巨型屏幕。

舞台工程由多個分判商負責

根據庭上資料，演唱會的主辦單位大國文化，聘用了藝能舞台工程有限公司為舞台工程籌劃，藝能再聘用協興隆工程有限公司承辦演唱會的機械工程。涉事的屏幕由一間名為In Technical Productions Limited的公司提供，而屏幕的框架、懸掛系統及鋼索等，則是一間名為「銚龍舞台製作有限公司」的東莞公司負責。(詳看下表)

演唱會在2022年7月25日起在紅館舉行，同月18日各單位開始舞台搭建工程，該6塊屏幕亦被掛上天花。

主辦單位需要得到康文署批准，才能正式舉行演唱會。康文署將主辦方申請時提交的舞台工程資料、圖則，交予署方延聘的「輝固(香港)工程顧問有限公司」審視。

3名被告均涉及統籌工作

被指涉串謀欺詐康文署的三名被告，首兩被告吳凱瑩及林志華均為藝能的僱員，吳負責文書及聯絡；林則負研究創作的可能性。第三被告梁耀祖是廣策劃有限公司的項貝經理，負責設計懸掛裝置及計算承重分布。

輝固的暑期實習生馮帝文稱，當時他第一次接觸到索具圖和負重表，坦言有少少難度。(陳曉欣攝)

大學實習生被指派檢查圖則 覺有難度

庭上透露，相關資料交到輝固後，先由一名上班數天的暑期實習生馮帝文負責檢查。馮作供時直認他初接到天花懸掛物的裝配圖及負重表時，覺得有少少難度，直認：「唔係好識睇。」之後有同事叫他找梁耀祖，他曾與梁通過兩、三次電話。後來他再與其上司，即輝固的董事溫志華一同討論。

結構工程師溫志華。(陳曉欣攝)

結構工程師指負重表提供資料吻合

溫志華是一名註冊結構工程師，他稱從康文署取得有關文件，並就裝配圖列出的40個吊點作計算。他稱根據負重表和圖則上的資料，認為索具裝配圖的吊點與負重表的負載點吻合。他亦有到紅館現場視察，館內天花離地面約15米，他稱有用電筒輔助及到舞台及觀眾席視察，但難以用肉眼判斷各懸吊物的重量。溫志華檢查埸館後，發出「穩定性證明書」。

康文署根據輝固的結論，批准演唱會進行。然而演唱會的第三日，即意外發生前一日，有工程人員發現其中一塊懸吊的屏幕傾斜，並有把該屏幕放落地上作檢查，但無人提議屏幕不安全要停用。

7月28日晚上，第四場表演途中，曾傾斜的屏幕墜下，釀成舞蹈員受重傷的意外。

▼2022年7月28日 MIRROR演場會第四場嚴重事故過程▼



獨立調查委員會查意外成因

意外發生後，主辧單位取消餘下的演唱會；政府部門成立演唱會事故調查小組，並聘請專家研究意外的成因。

專家顧問林超雄博士曾撰寫調查報告，亦有在欺詐案的審訊作供。他解釋，掉下的屏幕主要由兩條鋼索懸吊，但該鋼索的抗斷力只有1100公斤，較市面一般使用承重力達1300公斤的為低。另外，絞車上的護繩器扭得太緊，令鋼索不能靈活轉動，容易磨損變形，減低了承載力。

屏幕其中一條鋼索斷裂後，要靠餘下一條鋼索吊住屏幕，但繫於屏幕構架的吊環螺栓斷開，屏幕鋼索在沒其他安全措施保護，最終墜下。

林超雄又指出，根據警方的調查，天花裝置的實際重量與文件報稱的重量相距甚遠，有些更超重逾7倍。(詳看下表)

三間公司遭勞工處票控 認罪共罰款77.2萬

2022年11月，獨立調查報告出爐後，勞工處票控有份承辦舞台工程的藝能及協興隆，以及聘用舞蹈員的舞館有限公司，指他們未能提供安全工作環境，及未為僱員購買保險等，三間公司認罪，共罰款77.2萬元。(詳看圖表)

這案件亦揭露，屏幕墜下的事故前，演唱會綵排期間已有舞蹈員曾因舞台升降台未及時上升，跌下數米深的台板受傷。另外，協興隆亦承認過往以員工用目測方式檢視裝置的情況有不足，會聘用更多專業人士處理。

演唱會承辦商三名職員否認欺詐

三名被控串謀欺詐的舞台統籌職員，被指提交予康文署的資料有多處錯誤，結構工程師被該些資料誤導，誤以為舞台安全，從而令康文署批准演唱會進行。

專家證人指近一半負重點超重

案件審訊時，控方有傳召城大建築及土木工程學教授林向暉以專家證人身份作供，他指涉案的索具圖則等，有多處沒標示的地方，看圖的人要「靠估」，有些位置亦有偏差，計算方法亦未有明示。

林向暉計算後認為，是次演唱會的懸掛物涉及55個負重點，當中25個出現超重，其中8個超重3倍屬嚴重超重。林認為，如果負重點無法承受懸掛物的完整重量，相關重或會分散，影響其他原本無超負荷的負重點，情況不佳會有懸掛物下墜。

專家證人林向暉稱，涉案的負重表及圖側有多處缺漏和不清析，亦未有列明計算反力的方法。(陳曉欣攝)

三名被告脫罪 官指錯誤過於明顯不似故意造假

2025年5月30日，法庭裁定三名被告串謀欺詐罪不成立，屬交替控罪的欺詐罪亦不成立。

區域法院暫委法官鍾明新在裁決理由書指出，呈交予康文署的負重表，其數值是基於估算，並非精確的實質重量，文件本身亦無明確表示該些數據是實際重量，故認為未能構成虛假陳述。他又指，資料上的錯誤過於明顯，反而不似是故意隱瞞，故認為提供者有疏忽，但不似非故意造假。

三名被告不具專業工程知識

法官認為三名被告不涉負重表的準備，他們不是工程師，亦不具專業工程知識，無證據顯示他們曾詳細閱讀該圖表，或意識到數據錯誤，雖然工作會議上或有人曾提到屏幕的重量，但會議記錄不全，不足證明3名被告對設備的重量有實質了解。

沒理由製造風險促使演唱會進行

此外，判辭指無證據顯示三名被告曾討論或協商用用假數據來瞞騙康文署，各被告主要角色只是協調和溝通，並非參與技術設計或數據編寫。他們亦無法在虛假陳述中獲益，亦沒有理由要製造風險來促使演唱會進行。

2022年7月28日，MIRROR紅館演唱會有巨型屏幕墜下，壓傷舞蹈員。

意外主因是鋼索勞損 非屋頂結構超載

法官亦指出，負責審核的結構工程師，應能察覺報表出的錯漏，如圖則顯示8個喇叭的重量為1600磅，即每個200磅，但從肉眼可見，每個喇叭明顯不止200磅。涉案的工程師沒仔細查問，他只向康文署發過一次電郵，及只問了一條問題，便沒有試圖釐清。另外，他看到負重表上的「12名藝人(12 artists)」時，竟不知道是意指MIRROR的12名成員，還以為是某類燈光設備。

法官引述控方專家證人林向暉副教授的證供，指相關錯漏明顯，作為合理和負責任的註冊結構工程師，審核時應會起疑並作出查問。專家認為輝固不應批出索具穩定性證明書。

內地公司銚龍設計及安裝絞車粗製濫做

法官又指，專家意見指屏幕掉下主要原因是鋼索勞損，及絞車扭得太緊，且沒有足夠的設施去保護鋼索，這與安裝設計的缺陷有關，並非屋頂結構超載，亦無證據顯示低估重量對事件造成實質影響。

證據顯示，絞車設計及框架鋼索等組件，由東莞巿「銚龍舞台製作有限公司」提供，屏幕供應商ITP則提供屏幕鑲嵌等。法官認為「銚龍」在設計和安裝絞車系統欠佳，及選用抗斷力較差的鋼索，未達至所需的安全程度，認為「銚龍」粗製濫做。雖然負重表報稱負重量遠低事實，但這未影響「銚龍」選用鋼索，亦未導致屏幕墮下。

法官認為三名被告對虛假數據的了解不深，亦未見證據顯示他們有意圖欺騙康文署，故裁定他們全部罪名不成立。

阿MO李啟言（中）父親李盛林（右）在裁決翌日所出的代禱文，指裁決只為阿Mo帶來更多困惑。（李啟言IＧ圖片）

Mo父在代禱文指裁決帶來更多困惑

在意外中受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），其父、牧師李盛林在裁決後所發的代禱信指，阿Mo對法律一無所知，他苦候3年盼望能見事件的真相，然而這個裁決未能令他豁然開朗，反平添他更多困惑。他的父母亦在文中寫到：「難道「缺乏經驗，疏忽無能」道成了殺人的免死金牌？」又稱：「那些輕率填報數據的手，看似無心，卻實實在在地奪走了阿Mo的人生！」

Mo入稟提工傷索償 7月再訊

李啟言在2024年入稟向舞館有限公司索償，指意外後醫生診斷他的四肢癱瘓，喪失100%工作能力，要求舞館根據《僱員補償條例》中，和永久完全喪失工作能力相關條文作出賠償，但無列明金額。

兩次開庭舞館都無派代表出席，李啟言一方指出曾七次用郵遞、掛號及派送方式，向舞館的公司註冊地址派遞文件，但對方都無接收。法官認為舞館很可能迴避接收文件，公司董事和秘書亦已辭職，案件押後到2025年7月再訊。根據法例，他亦可在3年內提出意外傷亡賠償。

案件編號：DCCC 291/2023