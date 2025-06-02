生態旅遊｜環團揭逾22公頃生態地被毀　倡撤住宅發展免變私樓旅遊

綠色和平今日（2日）聯同本土研究社發佈生態旅遊政策研究報告，揭露項目多個危機，包括有逾22公頃具生態價值土地被毀、私人住宅地的面積數量圖文不符，以及政府疑為迎合發展商規劃住宅用地範圍。



團體憂慮「生態旅遊」走樣變「私樓旅遊」，促政府訂立清晰的生態旅遊發展原則與全面政策框架，撤回住宅發展，以真正落實保育與可持續發展，避免生態旅遊變相成為地產項目。



圖為2025年4月14日，發展局為3個生態旅遊片區辦簡介會，邀請市場提交意向書。（發展局Facebook圖片）

被毀土地面積逾整個維園 涉郊野公園、海岸保護區

發展局今年4月就尖鼻咀及白泥、前南丫島石礦場用地，以及南大嶼生態康樂走廊3個生態旅遊片區邀請市場提交意向書。綠色和平與本土研究社今日發布首份有關生態旅遊政策的研究報告《旅見不善》，揭露⾃2014年政府公布⽣態旅遊意向後，南大嶼及尖鼻咀、流浮山、白泥一帶有約22.4公頃生態地被填土及鏟挖破壞，面積逾一整個維園，範圍涉及郊野公園與海岸保護區等。

報告揭露，南大嶼及尖鼻咀、流浮山、白泥一帶有約22.4公頃生態地被填土及鏟挖破壞，不少地違規營運營地。（綠色和平提供相片）

政府文件圖文不符 約9.5公頃地用途不明

報告又揭示，政府邀請發展尖鼻咀白泥意向文件中，初步土地建議的文字參數與規劃圖示不符，約9.5公頃土地目前用途不明，疑留空間增建私樓。根據發展局的文件，尖鼻咀的可建私樓、社區設施及休憩用地合共約21.5公頃。但兩團體分析發現文件中地圖所劃用地實際覆蓋面積佔約31公頃，質疑圖文不符，憂政府或暗藏空間，為日後住宅用地預留彈性，以爭取更多發展商投資，冀政府可提供更多資料釋疑。

政府文件列出，尖鼻咀的可建私樓、社區設施及休憩用地合共約21.5公頃。（大會新聞稿截圖）

橙色區域為政府文件中為可建私樓、社區設施及休憩用地規劃的用地。（政府文件截圖）

團隊利用地理資訊工具統計後，發現尖鼻咀的初步發展建議圖則中，可建私樓、社區設施及休憩用地所覆蓋的土地面積約為31公頃。（綠色和平提供相片）

發展商土地多次申改劃住宅用途被拒 今納入可建住宅範圍

報告提到，流浮山有9公頃綠化地帶為發展商土地儲備，曾多次申請改劃作住宅用途，但遭城規‭會否決，如今卻納入可建住宅範圍，變相提升其發展成功率，疑政府配合發展商「插旗」。團體關注政府是否有意迎合發展商利益，以吸引投資為優先考慮，質疑政府想以新發展區模式，推動生態旅遊。

團體以斯阿卡⾺斯半島及哥斯達黎加為例指，當地政府依賴地產商發展生態旅遊，最後導致保護區及可持續性的特質大幅削減，甚至變成「私樓旅遊」，冀港府可引以為鑑。

綠色和平城市發展項目主任夏淳權認為，早前旅客逼爆東壩暴露預備不足下大推生態旅遊的弊端。（綠色和平提供相片）

綠色和平城市發展項目主任夏淳權指，「早前旅客逼爆東壩，已暴露預備不足下大推生態旅遊的弊端。增加交通班次或人手僅為『止痛藥』，反而掩蓋了背後更深層的病根。若繼續放任政策真空，危機勢將擴散至其他具生態價值地區，發展生態旅遊恐成破壞的幫兇」。

本土研究社成員黃肇鴻說，港府在財赤下依賴發展商投資發展生態旅遊片區，或會成為科學園及數碼港的翻版。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

本土研究社研究員黃肇鴻則表示，港府在財赤下依賴發展商投資發展生態旅遊片區，或會令生態旅遊規劃「走樣」，甚至成為科學園及數碼港的翻版。