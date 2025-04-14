發展局早前推出3個生態旅遊片區：尖鼻咀及白泥、前南丫島石礦場用地，以及南大嶼生態康樂走廊，周一（2日）舉行3場簡介會，分別介紹用地的定位、初步用途和發展參數建議、附近的基建配套等，在展開法定規劃程序前邀請市場提交意向書，冀最終敲定的發展計劃更能貼近市場的興趣及考量。簡介會獲發展商、商會、酒店集團及不同團體代表出席，提出問題相當廣泛。



圖為2025年4月14日，發展局為3個生態旅遊片區辦簡介會，邀請市場提交意向書。（發展局Facebook圖片）

尖鼻咀及白泥分別發展動態、靜態旅遊

尖鼻咀及白泥的簡介會有40多間企業或機構的約100名代表出席。發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲和其團隊，介紹尖鼻咀作為動態旅遊、白泥作為靜態旅遊的詳情。當局強調，發展旅遊的同時須兼顧環境保育。出席者提出的問題包括土地用途的彈性、生態旅遊所需的配套、交通基建的落實時間表、城鄉共融和文化保育（包括流浮山一帶的養蠔文化）等。

圖為2025年4月14日，發展局為3個生態旅遊片區辦簡介會，邀請市場提交意向書。（發展局Facebook圖片）

前南丫島石礦場最多人出席 關注低空經濟等細節

前南丫島石礦場用地的有50多間企業或機構約140名代表出席，團隊簡介有關用地擁有豐富的旅遊及康樂資源，亦鄰近市區，故將用地定位作毗臨湖畔、背靠山嶺的高端度假村，並附設世界級遊艇停泊處及低密度名貴宅第。

此項目的推展既有助推廣遊艇旅遊，亦對在香港發展跳島遊有所裨益。出席代表主要就擬議發展的交通配套，包括低空經濟、遊艇停泊設施具體安排，以及發展項目定位、財務可行性等提出意見。

圖為2025年4月14日，發展局為3個生態旅遊片區辦簡介會，邀請市場提交意向書。（發展局Facebook圖片）

南大嶼生態康樂走廊生態環境受關注

南大嶼生態康樂走廊的簡介會有50多間企業或機構約120名代表出席。土木工程拓展署南拓展處處長胡國源介紹了總體規劃及原則，以及建議在長沙、貝澳、水口及石壁一帶提供康樂及生態旅遊設施的初步方案。出席者反應積極正面，提出的問題包括生態環境的關注，以及推展的模式和時間表等。