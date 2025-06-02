私人會所1880結業｜5月中仍推銷會籍　海關查有否違商品說明條例

【結業潮／新加坡／私人俱樂部／私人會所／1880／太古坊】落户香港僅約半年的新加坡私人會所「1880」，日前宣布終止位於太古坊的「1880香港」營運。有讀者則向《香港01》表示，該會所在4月底及5月中，分別推出推薦制度及遊說會員購買不能退款的預付套票（Package），其中最貴的套票達50,000元。



《南華早報》報道指有顧客在繳付38,000元入會費後僅兩個月，「1880香港」便宣布結業，向海關投訴違反《商品說明條例》，而海關已展開調查。



勞工處表示已收到受影響員工求助，並正積極提供適切協助，又呼籲其他受影響員工到勞資關係科分區辦事處登記資料。



落户香港僅約半年的新加坡私人會所「1880」，日前宣布終止位於太古坊的「1880香港」營運。（投資推廣署圖片）

落户香港僅約半年的新加坡私人會所「1880」，日前宣布終止位於太古坊的「1880香港」營運。（投資推廣署圖片）

落户香港僅約半年的新加坡私人會所「1880」，日前宣布終止位於太古坊的「1880香港」營運。（資料圖片／倪清江攝）

香港會員將獲「1880新加坡」海外會員資格 為期一年

新加坡私人會所「1880香港」開業僅半年，就在上周五（5月30日）向香港會員發出公告，稱由於公司陷入現金流困難，無法恢復，即使用盡一切努力籌集資金也沒有成功，只能夠終止的營運。至於「1880新加坡」則保留品牌，將由新集團管理，香港會員將獲得新加坡海外會員資格，為期一年。

《南華早報》報道指，有顧客在38,000元入會費後僅兩個月，「1880香港」便宣布結業，向海關投訴違反《商品說明條例》，而海關已展開調查。

4月底推出有獎推薦制度 5月中再推銷預付套餐

有讀者則向《香港01》表示，「1880香港」宣布結業前，仍推出推薦制度，及游說會員購買預付套票（Package）。據讀者提供的資料，該會所在4月28日向創會會員宣布推出推薦制度，會員在6月底前，每成功推薦一人入會，即可獲贈3,000元的餐飲禮遇（Dining Credit）。

在5月13日，即「1880香港」宣布結業前的兩個星期，再向會員推銷預付套餐（Package），價錢分別為10,000、30,000及50,000元，內容包括可享用超出付費價值的會所服務、可使用健身室等。

勞工處將於1月4日在粉嶺和興體育館舉辦「北區招聘及培訓博覽2019」。（資料圖片）

勞工處籲受影響員工到分區辦事處登記資料

「1880香港」過百名員工被拖欠薪金。勞工處表示，已收到受影響員工求助，並正積極提供適切協助，又呼籲其他受影響員工到勞資關係科分區辦事處登記資料。

勞工處指，根據《僱傭條例》，僱主必須在僱傭合約終止後的七天內支付終止僱傭合約的款項。如遇有違例個案，勞工處會在有足夠證據下提出檢控。