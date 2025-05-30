新加坡私人俱樂部「1880」攻港半年結業　創辦人稱陷入現金流困難

【結業潮／新加坡／私人俱樂部／私人會所／1880／太古坊】結業潮似乎已蔓延至高檔次品牌，新加坡私人俱樂部「1880」創辦人近日向會員宣布，由於公司陷入現金流的困難，籌集資金不成功，最終只能夠終止「1880香港」的營運，「1880新加坡」則由新集團營運。雖然香港會員資格及相關特權被終止，但可獲新加坡海外會員資格，為期一年。



翻查資料，「1880」去年11月22日落户香港太古坊二座，會員設施包括健身室、創新概念水療中心、新加坡特色概念餐廳等，惟開業僅半年便撤出香港。



「1880香港」即將停止運作，會員資格及相關特權將會被終止。（資料圖片）

「1880香港」去年11月22日落户香港太古坊二座。（倪清江攝）

「1880香港」會員資格及相關特權將會被終止

新加坡私人俱樂部1880近日向香港會員發出公告，稱懷着沉重的心情通知「1880香港」即將停止運作，會員資格及相關特權將會被終止。該公告的下款名為Marc，估計正是1880的創辦人Marc Nicholson。

1880香港會所樓高4層，其中1樓至3樓為公眾空間「1880 SOCIAL」，4樓則是會員會所。（倪清江攝）

1880香港會所樓高4層，其中1樓至3樓為公眾空間「1880 SOCIAL」，4樓則是會員會所。（倪清江攝）

陷入現金流困難終結業 新加坡會所由新集團管理

Marc在公告中透露，由於公司陷入現金流困難，無法恢復，即使用盡一切努力籌集資金也沒有成功，最終只能夠終止營運。至於「1880新加坡」則保留品牌，將由新集團管理，香港會員將獲得新加坡海外會員資格，為期一年。

「1880香港」即將停止運作，會員資格及相關特權將會被終止。（倪清江攝）

「1880香港」位於香港太古坊二座，毗鄰鰂魚涌社區。（倪清江攝）

「1880香港」去年11.22落户鰂魚涌太古坊 冀成新地標

投資推廣署去年11月22日宣布「1880」落户鰂魚涌太古坊二座，開設「1880香港」會員會所，部份樓層更打造成公眾生活空間「1880 SOCIAL」，期望可成為集工作、生活與娛樂的新地標。

會員會所設於4樓，提供各項設施，包括健身室、創新概念水療中心、新加坡特色概念餐廳等。（投資推廣署圖片）

「1880 SOCIAL」對公眾開放，為顧客提供舒適的聚會空間。（投資推廣署圖片）

會所設施包括創新水療中心、新加坡特色餐廳等

投資推廣署介紹指，「1880香港」會所樓高4層，其中1樓至3樓為向公眾開放的「1880 SOCIAL」，顧客可享受餐飲體驗、使用活動空間或參與座談會等。而會員會所設於4樓，提供各項設施，包括健身室、創新概念水療中心、新加坡特色概念餐廳等。

「1880香港」位於香港太古坊二座，毗鄰鰂魚涌社區。（投資推廣署圖片）

投資推廣署︰1880進駐可匯聚來自不同背景的人才

1880去年進駐香港時，投資推廣署助理署長劉智元曾表示，香港多年來在金融和創科等核心產業的發展取得驕人成績，其中不可或缺的，是來自世界各地優秀人才的支持與付出。「1880進駐香港將可匯聚來自不同背景的人才，促進交流，我祝願 1880香港業務蒸蒸日上。」事隔僅半年，1880攻港陷財困，結業收場。