23歲女涉將前男友大學學生證放上網　煽動網友讚好再公開更多資料

一名23歲中國籍女子，涉嫌在未經同意下，於社交媒體上公開其前男友姓名、相片及就讀大學等資料，今（3日）被私隱專員公署拘捕。該名女子獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。



一名23歲中國籍女子，涉嫌在未經同意下，於社交媒體上公開其前男友姓名、相片及就讀大學等資料，今被私隱專員公署拘捕。（資料圖片／夏家朗攝）

私隱專員公署今日新界區拘捕一名23 歲中國籍女子、她涉嫌未經其前男友的同意下，披露其個人資料、違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定。

調查顯示，該名被捕女子與事主曾為男女朋友關係，於今年4月中分手，其後事主與另一女子發展為情侶。同月下旬，有人在社交媒體平台先後發布了三條包含事主個人資料的帖文，並對事主作出負面的評論，及煽動網友讚好作為披露事主更多個人資料的誘因。

被披露的個人資料包括事主的中文姓名、部分英文姓名、性別、照片、社交媒體帳戶名稱、曾就讀的大學及學科名稱、當時的職業，以及一張屬於事主的大學學生證照片。事主其後向私隱專員公署作出投訴。

被捕人士獲准保釋，私隱專員公署指會繼續調查案件。

私隱專員公署提醒市民，不要因為感情糾紛而將他人「起底」，更不應煽動網友附和非法「起底」行為。「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁五年。