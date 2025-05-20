美容院暫緩派花紅 女營運者涉公開老闆資料兼負評 違起底罪被捕
撰文：林子慰
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個人資料私隱專員公署今日（20日）於九龍區拘捕一名46歲中國籍女子，涉嫌因金錢糾，未經同意下披露他人個人資料，目前獲保釋。私隱專員公署調查顯示，被捕人士因經營美容院的事主暫緩發放花紅，雙方發生糾紛，其後事主被人在社交媒體發布了多個涉及個人資料帖文，並作出負面評論。
事主委託被捕46歲女子營運兩間美容院
私隱專員公署調查顯示，被捕人士於2023年認識經營數間美容院的事主。2024年8至9月期間，事主與被捕人士先後簽訂兩份合約，委託被捕者營運事主的兩間美容院，合約訂明的酬償包括花紅。
因被客人投訴 被捕女子遭暫緩發放花紅
其後，因部份客人向事主投訴被捕人士，事主決定在投訴獲得解決之前，暫緩向被捕人士發放花紅，兩人因而發生金錢糾紛。
有人發布四條含事主照片及部份身份證號碼等個人資料的帖文
及後於2024年10月至11月期間，有人在一個社交媒體平台的三個公開群組及一個人帳戶，先後發布了四條包含事主個人資料的帖文，並對事主作出負面的評論。被披露的個人資料包括事主的部分中文姓名、部分英文姓名、部分香港身份證號碼、部分住址、美容院的名稱，以及她的照片。
被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。
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