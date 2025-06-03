警務處聯6地首次反詐騙跨境聯合行動　拘捕1858人、攔截逾$1.5億

近年詐騙手法防不勝防，警務處今日（3日）舉行跨境詐騙聯合拘捕行動記者會。去年10月警務處聯同6個國家及地區的反詐騙中心，組成反詐跨境合作平台，並在4月底至5月底進行首次聯合行動，成功識別並瓦解多個跨境詐騙網絡，共拘捕1,858人（年齡介乎14至81歲），涉及9,268宗詐騙案。



持續一個月的行動，七地執法部門亦凍結32,607個銀行帳戶，攔截騙款逾1.5億港元。其中有騙徒假扮跨國公司CEO，誘騙該公司的財務總監匯款50萬美元至香港帳戶，最終在新加坡及香港警方共同合作後，成功攔截全數騙款。



2025年6月3日，警務處聯合多個國家及地區舉行跨境詐騙聯合拘捕行動記者會。（梁鵬威攝）

2025年6月3日，警務處聯合多個國家及地區舉行跨境詐騙聯合拘捕行動記者會。（梁鵬威攝）

2025年6月3日，警務處聯合多個國家及地區舉行跨境詐騙聯合拘捕行動記者會。（梁鵬威攝）

警務處去年10月聯同6個國家及地區成立「反詐騙跨境合作平台」

警務處商業罪案調查科總警司黃震宇表示，去年10月警務處聯同6個國家及地區的反詐騙中心，成立反詐騙跨境合作平台（Frontier+），旨在連繫跨境執法機構，加強地區情報及執法能力，瓦解詐騙集團的運作，以減少受騙人的損失。

香港警務商業罪案調查科總警司黃震宇。（梁鵬威攝）

4月底至5月底首次舉行聯合行動 打擊共9268宗詐騙案件

黃震宇指，在今年4月28日至5月28日期間，反詐騙跨境合作平台首次舉行聯合行動，參與國家及地區的執法部門，，包括香港、馬來西亞、馬爾代夫、泰國、韓國、新加坡及澳門，最終成功識別及瓦解多個詐騙網絡，涉及9,268宗詐騙案件，包括假冒政府官員、電騙、網購、投資、戀愛、求職等類型的個案。

行動中各執法機構共拘捕1,858人，年齡介乎14至81歲，共有32,607個銀行帳戶被凍結，成功攔截騙款超過1.57億港元。整個行動合共2,784名警員參與。

新加坡警察部隊 反詐騙指揮處助理局⾧助理警察總監葉葛心。（梁鵬威攝）

騙徒扮跨國公司CEO 誘騙財務總監匯款50萬美元至香港帳戶

有跨境詐騙個案與香港相關，新加坡警察部隊反詐騙指揮處助理局⾧助理警察總監葉葛心透露，其中一名受騙人在跨國公司擔任財務總監，騙徒冒充該公司的行政總裁，利用Deepfake技術與受騙人視像會議，通知稱要進行業務重組。

受騙人不虞有詐，從新加坡轉賬近50萬美元（折合約392萬港元），至香港兩個銀行的帳戶。最終在新加坡反詐騙部門和香港警方合作下，成功攔截全數騙款。

翻查資料，Deepfake為一種深度偽造技術，應用層面非常廣泛，包括AI換臉、語音複製，甚至可製作虛假的影片，因此常被騙徒用作散佈假訊息及詐騙。

2025年6月3日，出席跨境詐騙聯合拘捕行動記者會的各地代表，包括新加坡、韓國、泰國及澳門。（梁鵬威攝）

截至今年6月 反詐騙跨境合作平台增至10個成員

根據警務處資料，截至今年6月3日，反詐騙跨境合作平台的成員增至10個，包括香港、澳洲、加拿大、印尼、澳門、馬來西亞、馬爾代夫、新加坡、南韓及泰國，排名不分先後。