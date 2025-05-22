馬會今起分批邀用戶升級登入流程　不發SMS、電郵不附連結防詐騙

香港賽馬會今日（22日）起將分批、分階段邀請用戶進行登入流程升級，其中馬會投注三合一及Racing Touchg手機App將引入「一次性密碼」（OTP）認證登入技術，取代現有回答登入問題登入方式，完成簡單步驟後將投注戶口綁定至用戶個人數碼裝置，只須綁定一次便可簡化日後登入流程。



整個升級涉及全部、超過百萬計用戶，並以分批及分階段形式進行，預計在今個夏季完成。獲邀用戶會收到由馬會發出的「電郵專函」、推送通知以及於馬會應用程式或網上投注區登入數碼投注服務時收到「新登入方法提示頁面」。



馬會強調，未收到通知用戶不用急於升級，過渡期間新舊登入方式將並行，但在某日子後，必須以新方式登入。馬會稱，今日起會在多間投注站安排服務大使協助用戶綁定投注戶口及用戶個人數碼裝置。



香港賽馬會今日（22日）起將分批、分階段邀請用戶進行登入流程升級。（馬會短片截圖）

就馬會投注三合一及Racing Touch（應用程式），馬會指，現時使用回答登入問題登入服務的用戶只需透過一次性密碼認證，將投注戶口綁定至個人裝置，往後開啟馬會投注三合一及Racing Touch服務時，便毋須再回答登入問題。使用生物認證登入服務的用戶，賬戶安全亦會得到提升。

至於網上投注區eWin，用戶完成一次性密碼認證登入並選擇信任瀏覽器8小時內，將毋須再以回答登入問題方式，即可再次登入eWin投注服務。

獲邀用戶將收到馬會「電郵專函」及手機App推送通知

馬會指，獲邀用戶會收到由馬會發出的「電郵專函」、推送通知以及於馬會應用程式或網上投注區登入數碼投注服務時收到「新登入方法提示頁面」。

邀請「電郵專函」不會附上任何連結 設專線31615188供查詢

今次升級計劃，馬會非常關注不法份子伺機詐騙風險。馬會稱，不會發出任何短訊要求用戶就升級數碼投注服務登入方式進行升級操作，亦不會透過第三方電郵、短訊、網站、應用程式、電話，要求顧客登入或提供個人資料，即使由馬會發出的邀請「電郵專函」，亦不會附上任何連結，並提醒用戶如有任何懷疑及查詢，可致電專線電話3161 5188。

馬會強調，未收到通知用戶不用急於升級，過渡期間新舊登入方式將並行。（資料圖片/黃偉民攝）

過渡期間新舊登入方式並行 未收到通知用戶無法亦不用急於升級

馬會強調，未收到通知用戶無法亦不用急於升級，過渡期間新舊登入方式將並行，但在某日子後，必須以新方式登入。馬會稱，用戶可親臨全線場外投注處，或於賽馬日到沙田及跑馬地馬場投注櫃台查詢，投注站亦有服務大使協助用戶完成升級。

整個升級涉及全部、超過百萬計用戶，並以分批及分階段形式進行，馬會預計在今個夏季、新馬季開鑼前完成。（資料圖片/盧翊銘攝）

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馬會升級登入流程逐步教學

1/登入投注戶口

1/登入投注戶口

2/按立即開始

2/按立即開始

3/收到「一次性密碼」（OTP）短訊後輸入驗證碼（透過生物認證登入用戶可略過此步）

3/收到「一次性密碼」（OTP）短訊後輸入驗證碼（透過生物認證登入用戶可略過此步）

4/再按立即綁定

4/再按立即綁定

5/完成後下一次只需輸入戶口及密碼即可一步登入

5/完成後下一次只需輸入戶口及密碼即可一步登入

馬會升級登入流程6不要：

1.不要與任何人分享「一次性密碼」 或投注戶口號碼及登入密碼

2.不要點擊來自未知來源的電子郵件或訊息中的連結

3.不要透過不安全的通訊渠道透露敏感資訊

4.如有不認識的發件人，不要打開相關附件或點擊任何連結

5.不要回應未能核實身份或自稱馬會職員通訊時要求提供個人或帳戶資訊

6.不要透過第三者網站提供的連結、二維碼、手機應用程式、電郵或訊息登入馬會服務

