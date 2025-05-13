生產力促進局總經理等3人涉串謀客戶　詐騙創新科技署逾700萬

廉政公署今日（13日）公布落案起訴三名時任生產力促進局職員及該局一名客戶，控告他們涉嫌詐騙創新科技署，向生產力局兩個創科研發項目發放資助及偽造帳目，相關款項共逾700萬元。四人已獲准保釋，星期四（15日）在東區裁判法院提訊。



廉政公署今日公布落案起訴三名時任生產力促進局職員及該局一名客戶。（資料圖片)

被告為生產力局總經理、首席顧問及項目工程主任

三名生產力局被告為雷致行、蘇文傑及李樹勝，介乎46至64歲，案發時他們分別為生產力局總經理、首席顧問及項目工程主任；另一為英訊通科技(香港)有限公司52歲董事兼股東葉慧，共被控三項欺詐罪名及兩項偽造帳目罪名，分別違反《盜竊罪條例》第16A(1)條及第19(1)(a)條。

廉署表示，生產力局可申請創科署的創新及科技基金，以資助其推行的創科項目。根據申請規定，生產力局須獲業界贊助項目總成本最少10%，並向創科署提交贊助證明及相關收據，經審批後項目最多可獲總成本90%的資助；另外贊助機構於全數贊助創科基金項目後，可向創科署申請相當於贊助金額40%的現金回贈。

案發橫跨8年 涉案兩創科由兩名被告負責統籌

廉署指生產力局設有工場提供收費的機械加工服務，英訊通科技是該工場的客戶，該公司董事葉慧敏曾擔任生產力局顧問。案發於2015年9月至2023年8月期間，涉案的兩個創科項目分別由雷致行及蘇文傑負責統籌，他們需分別為各自的項目尋找業界贊助，以符合創科基金的申請條件。

廉政公署。（蘇煒然攝）

被告涉嫌誇大項目獲得贊助費 以取得創科署資助

雷致行、蘇文傑及李樹勝涉嫌一同不誠實地在會計帳目隱藏生產力局一名客戶三張總值共10萬元的工場服務訂單的相關報價單及送貨文件；他們又涉嫌誇大一個創科項目獲得的贊助費，即一同向創科署訛稱，該項目從上述客戶獲得10萬元業界贊助費，詐騙創科署向生產力局批出逾310萬元創科基金以資助該項目，及向該客戶發放40,000元現金回贈。

蘇文傑又涉嫌以類似欺詐手法，不誠實地在會計帳目隱藏上述客戶及英訊通科技另外四張工場服務訂單的相關報價單及送貨文件。他又涉嫌誇大另一個創科項目獲得的贊助費，即訛稱該項目獲該兩名客戶支付共17萬元業界贊助費，詐騙創科署就項目批出共約400萬元創科基金予生產力局。

另外，蘇文傑及葉慧敏涉嫌一同向創科署訛稱，英訊通科技的關聯公司曾就其中一個涉案創科項目向生產力局提供共10萬元贊助，詐騙創科署向該關聯公司發放現金回贈共40,000元。

廉署表示，早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告涉嫌將相關客戶支付予生產力局的工場服務費虛報為涉案創科項目的贊助費，並指示生產力局其他職員隱瞞相關會計紀錄。