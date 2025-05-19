詐騙｜私隱公署揭騙徒扮鄰居短訊投訴漏水或噪音　再發展情緣騙財

私隱專員公署今（19日）表示，留意到近日出現新式詐騙手法。有騙徒以投訴漏水或噪音問題為由，要求住戶以即時通訊軟件聯絡，經屋苑物業管理處查證後確認為詐騙。公署指，自今年3月起，共接獲四宗相關查詢及兩宗投訴，涉及九龍及新界區不同屋苑。



有屋苑住戶收到聲稱是其鄰居的短訊，以投訴漏水或噪音問題為由，要求住戶以即時通訊軟件聯絡。（私隱專員公署圖片）

騙徒誘使事主回覆以進一步商討 或誘使事主點擊不明連結

據公署了解，騙徒自稱是事主的鄰居，先透過短訊投訴漏水或噪音問題，誘使事主回覆或要求以即時通訊軟件聯絡，以作進一步的商討。

一旦展開對話，騙徒會假扮有意發展情緣等各種手法取得事主的信任，從而騙取金錢及／或個人資料；或誘使事主點擊不明連結，令事主誤入偽冒網站，藉此套取其個人資料。

個人資料私隱專員鍾麗玲。（資料圖片/廖雁雄攝）

鍾麗玲專員：市民可先聯絡物業管理處查詢或求證

個人資料私隱專員鍾麗玲呼籲市民慎防騙徒新式的詐騙手法，尤其是假冒鄰居發出的詐騙短訊，切勿輕易透露個人資料，市民若接獲懷疑詐騙短訊或來電，可先聯絡屋苑的物業管理處查詢或求證。

私隱專員公署提出5項防騙建議，包括提高警覺，在提供個人資料前應「停一停、諗一諗」，了解對方收集資料的目的，是否必須提供相關資料；核實發送短訊人士的身分；不時查看網上銀行個人帳戶，留意帳戶及簽帳紀錄；不時更換網上銀行的密碼，並啟用帳戶登入雙重認證功能；並留意私隱專員公署、警方或相關機構公布的防騙資訊。