緬甸詐騙營｜泰緬齊打擊詐騙？泰警察上校︰難料緬甸當局如何處理

近年詐騙手法防不勝防，香港警務處去年與6個國家及地區組成的反詐騙跨境合作平台，在4月底至5月底，首次開展跨境詐騙聯合拘捕行動。警方今日（3日）舉行聯合記者會講解行動成果，席中便包括泰國國家警察網絡犯罪調查局。



緬甸詐騙營園區與泰國邊境接壤，近年有不少港人誘騙至當地，引起香港社會廣泛關注。泰國國家警察網絡犯罪調查局警察上校回應指，緬甸的詐騙個案主要是針對旅客，難以估計緬甸當局如何處理相關情況。但他強調會盡量與緬甸加強溝通，以取得更多資訊。



2025年6月3日，警務處聯合多個國家及地區舉行跨境詐騙聯合拘捕行動記者會。（梁鵬威攝）

2025年6月3日，警務處聯合多個國家及地區舉行跨境詐騙聯合拘捕行動記者會。（梁鵬威攝）

2025年6月3日，警務處聯合多個國家及地區舉行跨境詐騙聯合拘捕行動記者會。（梁鵬威攝）

2025年6月3日，出席跨境詐騙聯合拘捕行動記者會的各地代表，包括新加坡、韓國、泰國及澳門。（梁鵬威攝）

香港警務處在去年10月，聯同6個國家及地區的反詐騙協調中心，成立反詐騙跨境合作平台（Frontier+），截至今年6月3日已增加至10名成員。警方今日（3日）與新加坡、韓國、泰國及澳門代表，舉行記者會講解首次聯合行動的成果。

泰國警察上校︰盡量與緬甸加強溝通以取得資訊

近年有多宗港人誤墮求職騙局，被誘騙到東南亞再輾轉運往緬甸KK園區，被逼從事詐騙工作。去年保安局專責小組赴泰國展開營救行動，已有多名港人相繼獲救返港。

被問到泰國與緬甸在兩地邊境的反詐騙行動，泰國國家警察網絡犯罪調查局警察上校Piboonsook RATIWEROTKUN表示，緬甸的詐騙個案主要是針對旅客，難以估計緬甸當局如何處理相關情況。他強調會盡量與緬甸加強溝通，以取得更多資訊。

泰國國家警察網絡犯罪調查局警察上校Piboonsook RATIWEROTKUN強調，會盡量與緬甸加強溝通。（梁鵬威攝）

香港警務商業罪案調查科總警司黃震宇。（梁鵬威攝）

警務處總警司︰詐騙國際化、各國應該合作

泰緬邊境詐騙園區未能清剿，被問到有何辦法拘捕相關集團首腦。香港警務商業罪案調查科總警司黃震宇表示，每個地區都有不同司法區域，警務處負責處理香港管轄區權力的案件。他呼籲在詐騙國際化的情況下，除了反詐騙跨境合作平台內的成員外，全世界每個國家都應該合作，一同將犯罪首腦繩之以法。