大熊貓龍鳳胎加加、得得將化身特別郵票　8月發行　即日起可預訂

香港郵政今日（3日）公布下半年將發行五套特別郵票，包括紀念港產大熊貓龍鳳胎「加加」、「得得」誕生的款式，市民即日起可以到香港郵政網上購物平台預訂。



大熊貓龍鳳胎寶寶成為其中一款特別郵票的主角。（香港郵政圖片）

香港郵政將於7月至12月期間發行的五套特別郵票，其中包括於8月發行大熊貓龍鳳胎寶寶為主題的特別郵票，展示「加加」和「得得」在不同階段的生活點滴，亦展示了媽媽「盈盈」育兒時的畫面。以大熊貓龍鳳胎寶寶為主題的特別版郵票將於「加加」、「得得」一歲生日，即8月15日發售。

本年度將推行「二十四節氣―秋」為主題的特別郵票，讓大眾認識秋季的六個節氣。（香港郵政圖片）

另外，繼以往曾發行的「二十四節氣―春」特別郵票和「二十四節氣―夏」特別郵票，香港郵政本年度將推行「二十四節氣―秋」為題的特別郵票，讓大眾認識秋季的六個節氣，包括立秋、處暑、白露、秋分、寒露及霜降。

另一特別郵票會以「香港行山徑系列第三號：衞奕信徑」為題，發行一套十枚的特別版郵票，展示衞奕信徑各段風光。

以衞奕信徑為題的特別版郵票展示衞奕信徑的各段風光。（香港郵政圖片）

至於以「香港航空業發展」為題的特別版郵票，展示香港國際機場由啟德遷至赤鱲角，更成為擁有三跑道系統的機場，展示香港的航空發展愈趨蓬勃的景象。

以「香港航空業發展」為題的特別版郵票展示香港的航空發展愈趨蓬勃的景象。（香港郵政圖片）

聖誕節是一個充滿喜悅、溫馨和祝福的節日。香港郵政將以「聖誕郵票V」為題發行特別郵票，以維港夜景作為背景，在星空下呈現各式各樣的聖誕元素和節日的歡樂。

「聖誕郵票V」的特別郵票以維港作背景，呈現的聖誕元素和節日的歡樂。（香港郵政圖片）

市民即日起可於香港郵政網上購物坊郵購網預訂以上各款郵品；亦可到郵票．郵趣@Hongkong Post Stamps」Facebook專頁了解更多詳情。