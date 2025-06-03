皇后山食水黑膠粒｜水務署關注居民飲後肚瀉　檢測報告已交衞生署

近日粉嶺皇后山邨食水有黑色顆粒，有居民更指其12歲女兒上周六飲用食水後腹瀉，懷疑跟黑色顆粒有關。水務署今晚（3日）透過「滴惜仔」社交平台指，十分關注個別住戶的肚瀉情況，即使食水檢測結果符合香港食水標準，為釋除疑慮，已將有關食水樣本的檢測報告交予衞生署審視，以供衞生署作評估。



署方又表示，水中發現的沉積物溯源工作仍在進行中，有關樣本已送交政府化驗所檢驗。



從居民提供的照片可見清晰的黑色顆粒。（陳葦慈攝）

上月31日起，有皇后山邨居民表示食水有黑色顆粒。水務署當日起安排團隊沖洗水缸及水喉，並在邨內放置多個取水箱。

水務署安排團隊沖洗水缸及水喉。（陳葦慈攝）

水務署在邨內放置多個取水箱。（陳葦慈攝）

水務署署長黃恩諾昨日（2日）表示，團隊已沖走大部分黑色物質，食水現時安全可用。

水務署署長黃恩諾。（資料圖片／發展局圖片）

惟居民蔡小姐不認同水質安全，指其12歲女兒上周六飲用食水後腹瀉，有其他家長亦反映子女有相同情況，懷疑跟黑色顆粒有關。

皇后山邨居民蔡小姐指其12歲女兒上周六飲用食水後腹瀉。（陳葦慈攝）

水務署：皇后山邨及山麗苑食水樣本符合香港食水標準

水務署今晚透過「滴惜仔」社交平台指，到目前為止，所有從皇后山邨及山麗苑抽取的食水樣本的檢測結果均符合香港食水標準。署方表示，水中發現的沉積物溯源工作仍在進行中，有關樣本已送交政府化驗所檢驗。

署方亦表示十分關注個別住戶的肚瀉情況，即使食水檢測結果符合香港食水標準，為釋除疑慮，已將有關食水樣本的檢測報告交予衞生署審視，以供衞生署作評估。署方稱，當屋苑每次清洗水缸完成後，水務署亦會再抽驗水樣本，持續監測水質，確保食水安全。