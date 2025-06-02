皇后山邨食水現黑點｜水務署：或涉水管物料剝落　已冲走水質正常

近日粉嶺皇后山邨食水出現黑色點狀物質，引起居民驚慌。水務署署長黃恩諾今（2日）在電台表示，經過連日沖洗已將黑色沉澱物沖走，水樣本水質正常，可以安全飲用，而署方以較微小的濾紙檢測，亦見不到有黑色沉澱物，相信問題已可解決。



黃恩諾表示水務署現正調查事故原因，估計有機會供水喉管或設備物料剝落造成。又指物料屬惰性物料，不會對人體構成危害，



黃恩諾在電台節目中表示，目前皇后山邨食水樣本正常，可安全引用。（蔡正邦攝）

黃恩諾指，水務署在5月30日收到報道，指皇后山邨食水夾雜大量黑色沉澱物，署方立即派員查看政府喉管，發現喉管內的濾網完好，署方亦要求屋邨管理公司沖洗地下水缸及喉管，在沖洗前後抽樣檢察測的水樣本，都發現食水可安全飲用。

他表示，相關部門連日冲洗水缸和水喉管，其後亦以濾網檢驗水質，沒有發現黑點，相信已經大致移除，但部分或仍藏於居民的水喉中，建議市民用水前可打開水喉2分鐘以觀察有沒有黑點。

近日粉嶺皇后山邨食水出現黑色點狀物質，引起居民驚慌。（讀者提供）

他指，過往其他屋邨亦曾發生類似事故，經檢查後發現為供水喉物料剝落，惟這些物料均為惰性物料，不會對人體構成危害。水務署正與房屋署檢查供水系統其餘部分會否有類似風險，並已就今次事故展開調查，不排除今次的黑色物質同樣是物料剝落造成。

黃恩諾稱，水務署計劃在屋邨内安裝水質監察傳感器，監測水質情況，若發現相關黑色沉澱物、署方可即時進行清洗。初步打算每2.5萬人口中安裝1個，如資源許可則會加裝。