皇后山邨食水黑膠粒｜居民疑女兒喝過後腹瀉：邊個睇都唔敢飲

近日粉嶺皇后山邨食水有黑色沉澱物，引起居民恐慌。水務署署長黃恩諾昨日（2日）表示，團隊已沖走大部分黑色物質，食水現時安全可用，這番言論無助安撫居民，反而火上加油。



有皇后山邨邨民不認同水質安全，指今早（3日）水喉仍有不少黑色物質，12歲女兒上周六飲用食水後腹瀉，懷疑跟黑點有關，她斥說：「有黑點點樣食落肚，你自己望下污唔污糟，邊個睇到都唔敢飲啦！」另有居民反駁說：「安全？你同佢講，一粒粒黑色嘢你點食呀？」有居民要求當局致歉：「搞咁大壇嘢，令居民擔心咁多日，有無人可以出嚟道歉？我見唔到有囉。」



粉嶺皇后山邨5月31日起食水有黑色沉澱物。水務署在邨內放置多個取水箱。（陳葦慈攝）

粉嶺皇后山邨5月31日起食水有黑色沉澱物。水務署人員到邨內調查。（陳葦慈攝）

粉嶺皇后山邨上月31日起，有居民表示食水有黑色沉澱物。水務署當日起安排團隊沖洗水缸及水喉，並在邨內放置多個取水箱。

蔡小姐指食水仍有不少沉澱物。（蔡小姐提供）

蔡小姐不認同食水安全，批「佢覺得無問題，我就覺得有問題。有埋黑點點樣食落肚，你自己望下污唔污糟，邊個睇到都唔敢飲啦！」。（蔡小姐提供）

日買10公升礦泉水作飲用煮食 4日已花費百多元冀水務署補償

皇后山邨居民蔡小姐表示，今早食水仍有不少沉澱物，惟數量較前幾日減少。雖然邨內有取水箱，惟她指不放心飲用其食水，「唔知係咩水，有冇黑點都唔知。」她現時每日買至少10公升礦泉水作飲用、煮食及刷牙之用，料這4日共花費百多元買水，望水務署可作補償。

蔡小姐現時每日買至少10公升水作飲用、煮食及刷牙之用，4日已花費百多元。（陳葦慈攝）

反駁水務署長指食水安全可用 蔡小姐：你自己望下污唔污糟

對於水務署署長黃恩諾日前稱黑色物質對人體無害，食水安全可用，蔡小姐氣憤說，女兒飲用受污食水後連日腹瀉，有其他家長亦反映子女有相同情況，懷疑與黑點有關。

佢（水務署署長黃恩諾）覺得無問題，我就覺得有問題。有埋黑點點樣食落肚，你自己望下污唔污糟，邊個睇到都唔敢飲啦！ 皇后山邨居民蔡小姐

謝先生指其住宅的水喉濾水器自上周六起有黑色物質，最誇張時「開水一分鐘已經黑晒」。（陳葦慈攝）

濾水器上周六起有黑色物質 居民謝先生：開水一分鐘已經黑晒

另一居民謝先生指，家中水喉濾水器自上周六起有黑色物質，最誇張時「開水一分鐘已經黑晒」，今日則稍微減少。

謝先生指，現時每日會到水箱取水，並外出用膳，不認同黃恩諾說食水安全。他指「安全？你同佢講，一粒粒黑色嘢你點食呀？佢講一句食水冇問題叫你可以照食，連過濾都唔叫你過濾。」

居民鍾小姐：搞咁大壇嘢 有無人可以出嚟道歉？

另一居民鍾小姐亦指，今日食水仍有不少沉澱物，目前仍會外出用膳及買樽裝水。她又指皇后山邨今年年頭已發生類似事件，望水務署多加檢查水喉情況。她批評署方「食水安全」的講法不近人情，「佢依家淨係講一句（食水）安全無事，但搞咁大壇嘢，令居民擔心咁多日，有無人可以出嚟道歉？我見唔到有囉。」

水務署署長黃恩諾與發展局局長甯漢豪早前為東江水供港60周年拍片。（發展局）

商戶稱近日多居民買樽裝水 區議員促水務署房屋署盡快找出事故成因

今日下午4時許，有本地電商貨車運送數十箱樽裝水到皇后邨，送貨員表示上周六起收到大量樽裝水訂單。附近有零售商同樣指近日多了人購買樽裝水。

北區區議員胡景鵬指，水務署及房屋署已清洗皇后山邨7座屋苑的水缸，並加裝了過濾網。他引述有居民稱今日黑點問題有改善，但仍有不少居民對食水安全有疑慮。他建議兩署公開食水化驗結果，並協助居民查看其單位水錶，以令他們放心。他又指，皇后山邨不止一次發生類似事故，呼籲兩署盡快找出事故成因，並全面檢視現行水管保養的措施成效，從而改善問題。

水務署署長黃恩諾昨日在電台表示，食水的黑色物質或涉水管物料剝落。他強調，這些物質均為惰性物質，對人體無害，稱經檢驗食水安全可用。