皇后山邨食水現黑點｜心驚搶購樽裝水　居民：水箱會唔會有屍？

粉嶺皇后山邨食水驚現黑色點狀物，鄰近山麗苑亦出現同樣情況，居民人心惶惶。雖然水務署表示，全邨住宅及商場食水缸經已清洗，且「水質清澈」，未有異常；惟居民反映洗缸後食水仍有黑點，疑慮未釋；當局今日派發樽裝水及設置水箱備用。



皇后山邨居民到超市搶購大樽裝水，不少人均表示，要額外花費數百元買水或換濾水器濾芯，有居民指有人近日發燒肚痛，質疑是否與水質有關，就算恢復供水，都會繼續買水；更有居民慌稱：「好驚呀，驚水箱會唔會有條屍喺度！」



居民陳先生獲派兩樽水，他一度慌稱：「好驚呀，驚水箱會唔會有條屍喺度！」（王譯揚攝）

居民陳先生表示，對洗水缸後開水喉仍見黑點感到驚慌，「好驚呀，驚水箱會唔會有條屍喺度！」他其後嘗試裝水收集黑色點狀物質，「用指甲壓過啲黑點，係壓唔爛，先無咁擔心」。

陳先生續稱，家中濾水器濾芯才更換一星期左右，花費近700元，「（濾芯）分分鐘都要報銷，如果拆出嚟成條黑晒，都係要成條換。」他補充，這段時間都有照常使用濾出的水作煮食及洗澡用途，黑點水並無異味，對皮膚亦無影響。

皇后山邨食水現黑點｜疑慮未釋 山麗苑亦現個案 當局派水設水箱

連同箱內4樽水，陳小姐一共購入6大樽水。（王譯揚攝）

到超市買水的居民陳小姐則稱，前兩日超市的樽裝水，被居民搶購一空，今日返貨後，才順利購入6大樽水。她指有街坊「飲到發燒肚痛唔舒服」，未知是否真的與水有關，但直言就算恢復供水都會繼續買水，「更加唔敢飲嗰啲水‥‥‥暫時都唔會用黑點水」。她稱，這段時間已花費近200元買水。

李小姐亦花費約100元買水，指不敢用水喉水，「唔夠膽飲呀，無錢醫病，飲咗都唔知有咩事呀。」她估計，兩日內可以用完6樽水。

李小姐到超市花費約100元買水，指不敢用水喉水。（王譯揚攝）

今日較早前，北區區議員姚銘、胡景鵬及大批關愛隊人員，到皇后山邨派發大量樽裝水。及至傍晚6時許，據悉已派發過200箱。

立法會議員（新界北）劉國勳指，已在皇后山邨各座設置9個水箱，鄰近山麗苑亦設置6個。據他了解，山麗苑亦有零星居民反映水質出現同樣問題。劉續指，清洗水缸後水質已有改善，但仍有不明黑點， 呼籲居民清洗濾網，沖走雜質再使用；如有特別情況，盡快向議員辦事處反映。

劉國勳續指，已與水務署及房屋署緊密溝通，加密清洗水缸同時，確保食水安全。房屋署會繼續監察情況，同時跨部門查找源頭，包括化驗有關「黑點」雜質屬於何物。

周六（30日）粉嶺皇后山邨居民赫然發現食水水質異常，有大量不明的黑色點狀物質隨水流出，懷疑食水受污染，紛紛在Facebook群組上載圖片討論。不明黑點不僅影響居民日常用水，有部分居民的熱水爐更懷疑因黑點堵塞無法使用，生活大受困擾。

北區區議員姚銘、胡景鵬及關愛隊今午2時許到皇后山邨派發枝裝水，現場有大量市民排隊取水。（Facebook 皇后山乜都友 / Desmond Wang影片截圖）。

水務署早前表示，5月30日早上收到市民反映皇后山邨有個別單位的食水供應發現有黑色沉積物，隨即派員到場了解及調查。

署方先到屋苑外的政府喉管進行水樣本取樣，發現水質清澈，未見供水有異常之處。此外，皇后山邨接收水務署食水供應的供水接駁點已裝設濾網，其密度可阻隔直徑大於0.1毫米的雜質，到目前為止，相關濾網並未發現有黑色沉積物，亦未發現有損毀情況。

至傍晚6時許關愛隊已派發逾200箱枝裝水。（王譯揚攝）

水務署續指，亦從該邨各座水缸抽取樣本化驗，結果顯示水樣本水質安全。但為審慎起見，署方已立即安排沖洗供應該邨的政府喉管，經檢視後並無異樣。為審慎起見，水務署會安排已經完成清洗水缸的樓宇，再抽驗水樣本，確保食水安全。水務署亦會再抽樣檢查有關受影響單位的食水供應，確保水質清澈。

水務署會與房屋署聯繫，繼續從其他方向進行調查，包括詳細檢查供水系統的其他部分。署方十分重視水質安全，並會繼續與辦事處聯絡，密切監察食水情況。