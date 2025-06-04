廉署咖啡廳聯乘水墨畫家林天行　推期間限定「廉說·蓮說」藝術展

廉政公署「一九七四」咖啡廳首次聯乘藝術，化身成為「廉說·蓮說」期間限定藝術展廳，展出多幅香港水墨畫大師林天行以蓮花為主題的畫作。廉署期望透過藝術展，以嶄新方法宣揚廉潔及致敬本地藝術工作者，並致力配合政府推動紀律部隊旅遊的倡議，為大眾及旅客帶來全新的遊覽體驗。



廉政公署首次與藝術聯乘，化身成為「廉說·蓮說」期間限定藝術展廳。（廉政公署提供圖片）

探討與社會不同界別合作 發掘創新手法宣傳反貪

廉政公署社區關係處處長麥偉強表示，「一九七四」咖啡廳是廉署社區關係處全新模式的宣傳教育基地，今次聯乘是首個試點，社區關係處希望公眾在品味咖啡的同時，也能被蓮花作品啟發，了解作品中對廉潔、對清廉的展現，體會廉潔價值。

他又稱，廉署也藉活動向香港藝術家致敬，及推動香港特色文化的發展，日後會積極探討與社會不同界別合作，繼續發掘創新的手法宣傳反貪信息。

林天行表示，是次與廉署聯乘合作深具意義，廉署自1974年成立至今，持續推動社會廉潔，與蓮花潔淨及崇高的寓意互相契合。畫作能讓大眾更容易理解廉署的精神，讓這個神秘、嚴肅的機構變得更親切。

四幅獅子山主題的畫作配上反貪信息，以電子方式展示在「一九七四」咖啡廳的大屏幕。（廉政公署提供圖片）

展出蓮花為主題作品 另有獅子山系列畫作

為了是次展覽，林天行特別繪畫一幅以咖啡廳「一九七四」名字為主題的畫作，並同時展出12幅以蓮花為主題的作品。其中一幅蓮花畫作，特別配上香港特區政府文化委員會成員羅光萍為是次展覽特別創作的新詩，投射在展廳中央的大顯示屏上。另外，4幅林天行獅子山系列的畫作，亦會配上反貪信息，以電子方式在大顯示屏上展示給公眾欣賞。

舉行至6月30日 周一至周六免費入場

是次展覽屬「期間限定」，展期為6月3日至6月30日，逢星期一至六上午10時至下午6時免費入場，毋須預約。詳情可瀏覽廉署各社交媒體平台。