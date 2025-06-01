國際兒童節｜廉署加開小啡豆兒童劇場　灌輸幼園學童誠實價值觀

為響應6月1日國際兒童節，廉署於總部特別加開兩場「小啡豆兒童劇場」，透過互動戲偶話劇《誠實大作戰》，以輕鬆有趣方式向小朋友灌輸正確價值觀，吸引近400位幼稚園學童及家長參與。「小啡豆兒童劇場」於復活節檔期首次在尖沙咀文化中心公演，當時反應非常熱烈，門票超額申請近10倍。



圖為2025年6月1日，小啡豆兒童劇場《誠實大作戰》劇照。（廉政公署提供圖片）

圖為2025年6月1日，廉署於總部特別加開兩場「小啡豆兒童劇場」，現場小朋友踴躍參與互動戲偶話劇《誠實大作戰》。（廉政公署提供圖片）

展示生活中不同處境 互動話劇提升參與度

廉署周日（1日）加開兩場「小啡豆兒童劇場」，主角「小啡豆」與話劇演員展示小朋友可在生活中遇到的不同處境，例如姊弟之間爭食茶點、不慎打爛父母物件和講大話等，演員並不時與小朋友互動，增加他們投入感，藉此帶出誠實的重要。

小朋友觀賞話劇後，並有機會參觀全面升級改造的廉署展覽廳和「一九七四」咖啡廳，從中認識香港反貪歷史和廉署工作。此外，小朋友可與小啡豆拍照，及換領是次活動限定的紀念品。有家長表示，互動話劇提升小朋友參與度，小朋友看得非常投入，從中學習正確的價值觀。

圖為2025年6月1日，廉署於總部特別加開兩場「小啡豆兒童劇場」，參與家長指話劇有助小朋友學習正確價值觀。（廉政公署提供圖片）

圖為2025年6月1日，小朋友獲派發活動限定的小啡豆公仔作為紀念。（廉政公署提供圖片）

為約100間幼稚園舉辦共28場演出

廉政公署社區關係處助理處長李婉芝表示，「小啡豆兒童劇場」是廉署今年特別為幼稚園學童全新設計的德育活動，《誠實大作戰》內容選材自生活化的主題，署方希望將「誠實」的價值觀在小朋友心裏植根，讓他們長大後做個正直、廉潔的人。

今次公演獲廉署社區關係市民諮詢委員會主席何順文，以及多名委員主持「開show儀式」，包括黃江天、鄺美雲、容靜怡、劉碧堯和李漢祥。儀式以手持水壺灌溉「誠實花園」，象徵透過「小啡豆兒童劇場」栽培廉潔新生代的幼苗。

「小啡豆兒童劇場」已為約100間幼稚園舉辦共28場演出，共接觸超過3,500人，並於4月在文化中心舉行兩場公演。是次「國際兒童節」公演亦預留部份門票，透過社區客廳派發予基層家庭。